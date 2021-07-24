Такой день. Самый "больной" Алтайский край и сход трамвая с рельсов

Алтайский край стал лидером антирейтинга регионов, в которых люди болели больше всего. Он составлен по итогам 2020 года. Всего в крае зафиксировали 229 430 заболеваний.

В Барнауле трамвай сошёл с рельсов. Инцидент произошёл на пересечении улиц Попова и Гущина. Пострадавших в результате происшествия нет.

Наибольшую долю людей с ожирением в России выявили в Алтайском крае. На 100 тысяч населения в регионе пришлось 4530 человек с таким диагнозом.

Из-за опрессовки произошёл прорыв трубопровода неподалёку от ТЭЦ-3. Повреждённый участок находится не в оживлённой части города. Вода из трубы залила разбитую дорогу.

Женщина с детьми оказалась заблокированной в горящей квартире на первом этаже многоэтажного дома на улице Гущина в Барнауле. По словам очевидца, попавших в огненную ловушку удалось спасти с большим трудом – для этого отгибали прутья решётки на окнах.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 60 185. Выздоровели всего 48 436 человек (+ 103). Умерло 3806 (+ 20).

Правоохранители на реке Бии заметили мужчин, которые сплавляли сеть на лодке. Подойдя ближе, полицейские увидели в лодке краснокнижного тайменя. В отношении рыбаков могут возбудить уголовное дело.