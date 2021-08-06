Более 22,6 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 22 660 – до 6 402 564. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+2583 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+1909) и Московской области (+1394). В Алтайском крае выявили ещё 278 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 720 353 человека, в том числе 20 141 – за последние сутки.

Скончались ещё 792 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 163 301 летальный случай.