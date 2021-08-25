В барнаульском ТЦ "Геомаркет" расширили пункт вакцинации

В Барнауле расширили самый крупный в Алтайском крае пункт вакцинации в торгово-офисном центре "Геомаркет". Об этом сообщили в Минздраве региона.
Теперь площадку обслуживают четыре медицинских организации: поликлиники № 1 и 10, а также больницы № 3 и 5. До этого там работали сотрудники горбольницы № 3 и поликлиники № 10, ежедневно прививая около 300 человек.
"На сегодня приём одновременно могут вести до 11 врачей, работают четыре прививочных кабинета (было два кабинета). При необходимости в "Геомаркете" можно создать ещё несколько рабочих мест для проведения вакцинации против коронавируса", – рассказали в министерстве.
Вакцинация в "Геомаркете" проводится в порядке живой очереди. Там можно поставить как первую и вторую прививку, так и пройти повторную вакцинацию. График работы пункта – с 10:00 до 19:00 ежедневно. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.
По данным краевого оперштаба на 24 августа, против ковида в регионе привились 601 107 человек. 128 026 из них получили первый укол, 471 955 человек – привиты полностью. 1126 человек прошли повторную вакцинацию.
Комментарии
Верните терапевта в ГБ №3! Два доктора на весь Поток!!!!
А в чём преимущества такого крупного пункта на Потоке? Чем это лучше открытия в каждой из перечисленных поликлиник или в их филиалах ещё по одному дополнительному кабинету для вакцинации?
Чем это лучше открытия в каждой из перечисленных поликлиник или в их филиалах ещё по одному дополнительному кабинету для вакцинации?
Я считаю, что в два раза эффективней направить усилия на организацию плановых прививок в поликлиниках!!!
25.08.2021 11:37
Виктор
Это лучше тем, что люди приходящие на прививку, не контактируют с больными Ковидом, которыми забиты сейчас все поликлиники. Придешь туда здоровым, уйдешь с Ковидом с очень большой вероятностью и прививка тут уже будет как мертвому припарки.
Нужны акции. Привел друга с собой -получи гематогенку.
25.08.2021 12:23
- гость -
Да, в этом есть рациональный момент. Главное не думать, какого анальгина больные ковидом приходят в поликлиники вместо того чтобы самоизолироваться?
25.08.2021 13:30
Виктор
Да, в этом есть рациональный момент. Главное не думать, какого анальгина больные ковидом приходят в поликлиники вместо того чтобы самоизолироваться?
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На ПЦР тест? Сами же они не могут себе больничный выписать на основании того, что возможно заболели коронавирусом.
Сами же они не могут себе больничный выписать
Их приглашают.