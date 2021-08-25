В барнаульском ТЦ "Геомаркет" расширили пункт вакцинации

В Барнауле расширили самый крупный в Алтайском крае пункт вакцинации в торгово-офисном центре "Геомаркет". Об этом сообщили в Минздраве региона.

Теперь площадку обслуживают четыре медицинских организации: поликлиники № 1 и 10, а также больницы № 3 и 5. До этого там работали сотрудники горбольницы № 3 и поликлиники № 10, ежедневно прививая около 300 человек.

"На сегодня приём одновременно могут вести до 11 врачей, работают четыре прививочных кабинета (было два кабинета). При необходимости в "Геомаркете" можно создать ещё несколько рабочих мест для проведения вакцинации против коронавируса", – рассказали в министерстве.

Вакцинация в "Геомаркете" проводится в порядке живой очереди. Там можно поставить как первую и вторую прививку, так и пройти повторную вакцинацию. График работы пункта – с 10:00 до 19:00 ежедневно. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

По данным краевого оперштаба на 24 августа, против ковида в регионе привились 601 107 человек. 128 026 из них получили первый укол, 471 955 человек – привиты полностью. 1126 человек прошли повторную вакцинацию.