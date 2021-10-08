Такой день. Жалобы пенсионерки на рубцовский госпиталь и женщина, погибшая под завалами

53-летняя жительница села Тальменка погибла под завалами кровли в собственной квартире. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, четырёхквартирный одноэтажный дом пострадал от сильного пожара, который произошёл в марте 2021 года.

Жительница села Самарка Рубцовского района Алтайского края Мария Бондаренко заявила о том, что врачи ковидного госпиталя в Рубцовске издевались над ней. 87-летнюю пенсионерку якобы связали, после того как она решила снять кислородную маску, а также отобрали телефон. Когда родственники приехали забрать пенсионерку, врачи стали отговаривать их от этого. По словам медиков, у пациентки был низкий уровень сатурации, а женщина не выполняла рекомендации врачей и всё время снимала маску. Её даже пришлось перевести в реанимацию, чтобы она была под круглосуточным наблюдением врачей и не могла себе навредить.

Позднее в Минздраве Алтайского края заявили, что уже провели проверку по этому случаю. По результатам нарушений выявлено не было, а медработники действовали в интересах здоровья и жизни пациента. Однако информацией заинтересовался Следственный комитет, а полиция начала проверку из-за заявления её сына.

За девять месяцев 2021 года количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершённых с использованием IT-технологий, выросло на 41,5%. За это время органы внутренних дел Алтайского края выявили 911 аналогичных преступлений, пресекли деятельность 16 организованных преступных групп, ликвидировали семь интернет-магазинов и одну подпольную нарколабораторию.

8 октября суд Центрального района Барнаула приступил к рассмотрению уголовного дела экс-министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева. Заседание оказалось скоротечным и заняло не более пяти минут. При этом судья Наталья Никитина хоть и допустила СМИ на процесс, но приняла решение запретить вести фото- и видеосъёмку. Это было сделано по просьбе Дементьева и его адвоката Олега Казакова. Причём запрет распространяется и на все последующие заседания, уточнила судья.