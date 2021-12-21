Такой день. Пресс-конференция Виктора Томенко и бийчанин, который ногами почистил крышу ТЦ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 21 декабря провёл пресс-конференцию, на которой рассказал о росте цен на продукты в регионе, прокомментировал состояние площади Сахарова в Барнауле, сообщил об избыточной смертности в крае, а также назвал болезненной ситуацию с обеспечением жильём детей-сирот. О чём ещё говорил глава региона – читайте в нашем сюжете.

Бийчанин почистил от снега крышу торгового центра при помощи собственных ног. Почему мужчина решил выполнить работу таким образом, неизвестно, однако в администрации ТЦ заверили, что уже провели беседу с сотрудником.

Управление по госрегулированию цен и тарифов края утвердило новые расценки на эвакуацию и хранение задержанных транспортных средств. Согласно соответствующему решению ведомства, повышение стоимости услуги ожидается уже с начала следующего года.

491 новый случай COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заразившихся достигло 114 806 человек.

Председатель правления барнаульского ТСЖ "Аквамарин" Сергей Мухин рассказал, что горку во дворе барнаульской многоэтажки снесли из-за обновлённых ГОСТов. По его словам, мэрия прислала ему "заведомо невыполнимые" требования сразу после того, как жильцы сгребли в кучу снег.

Расписание пригородных поездов изменится в Алтайском крае в период новогодних праздников. Изменения будут действовать до 10 января.