"Черная метка Трампу". Все, что известно об убийстве активиста Чарли Кирка

11 сентября 2025, 14:00

Очередное политическое убийство в Соединенных Штатах – на мероприятии в Университете Юты застрелен снайпером Чарли Кирк, консервативный активист и сторонник президента США Дональда Трампа. Amic.ru обращает внимание на детали произошедшего и приводит некоторые его оценки.

"Никто не понимал молодежь Америки лучше"

Поначалу СМИ сообщили о том, что основатель студенческой организации Turning Point USA Чарли Кирк получил пулевое ранение в шею во время встречи с поклонниками в Университете Юта-Вэлли в Ореме, писал канал Fox News. Выстрел прозвучал, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Сообщалось, что Кирк доставлен в больницу в критическом состоянии и может выжить. По предварительной информации, нападавшего задержали на месте происшествия.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил по телевидению и призвал молиться за Кирка. Многие СМИ сразу обратили внимание, что активист известен своей довольно жесткой критикой военной и финансовой помощи Киеву, постоянно называл этот конфликт "пограничной проблемой".

Когда из больницы пришла информация о кончине Кирка, президент США Трамп выложил в соцсеть Truth Social эмоциональный пост: "Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв".

«Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Меланья и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье. Чарли, мы любим тебя!» – написал глава США.

Президент Соединенных Штатов также подписал указ о немедленном применении смертной казни без возможности помилования для убийцы Кирка.

"Политическое убийство"

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал на брифинге для журналистов случившееся "политическим убийством".

Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна обвинила демократов в провоцировании убийцы активиста.

«Вы это спровоцировали, черт побери», – приводит ее высказывание канал CNN.

Впрочем, демократы не остаются в долгу и активно обвиняют в происшествии республиканцев.

«Я не знаю, является ли это политическим насилием, потому что я не знаю, кто это совершил. В этой стране есть люди, которые его разжигают. Думаю, риторика президента часто разжигает его», – заявил журналистам губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон считает, что страсти, что привели к роковым выстрелам, подогрели соцсети.

«Я думаю, что частью нынешней динамики, которой не было в предыдущих поколениях, являются социальные сети. Они стали настоящим ядом для политики и сделали ее гораздо более враждебной средой для дискуссий и дебатов. Мы сожалеем об этом», – заявил он в интервью каналу Fox News.

Бросил колледж, но стал доктором гуманитарных наук

Чарли Кирк появился на свет 14 октября 1993 года в пригороде Чикаго Арлингтон-Хайтс (штата Иллинойс). Мать – консультант по психическому здоровью, отец – архитектор. Проходил обучение в колледже Харпера, однако не окончил его.

Первый политический опыт получил в 2010 году, когда участвовал в избирательной кампании местного политика Марка Кирка, избранного тогда в сенат. В 2012-м вместе с бизнесменом Уильямом Монтгомери стал основателем консервативной политической организации Turning Point USA, активно работавшей в школах, колледжах и университетах.

В 2017 году выступил создателем фонда Turning Point Endowment, занимавшегося "поддержкой и содействием благотворительным целям" Turning Point USA. В октябре 2020-го начал вести трехчасовое ток-шоу The Charlie Kirk Show на Salem Radio Network. Его подкаст стабильно входил в топ-15 Apple Podcasts в категории "Новости".

Президент США Трамп после возвращения в Белый дом назначил Кирка в Совет посетителей Военно-воздушной академии США. В 2019 году Университет Либерти присудил ему степень доктора гуманитарных наук. Автор пяти книг.

"Россия – не великий враг США"

Полгода назад в своем выступлении перед сторонниками Кирк заявил, что от военного противостояния Москвы и Киева выигрывает кучка приближенных к власти украинских олигархов:

«Народ Украины выигрывает от мира. Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от конфликта? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины».

Он также призвал "возобновить дипломатические каналы с Российской Федерацией", приведя исторические примеры:

«Возникает соблазн просто сказать, что Россия – великий враг США. Мы сами сделали их врагами. Вместо этого мы должны попытаться вбить клин между русским и китайским коммунистическим браком. Русско-украинская война в значительной степени не была нужна. На столе лежало мирное соглашение. Россия стала нашим врагом, потому что она была идеологическим врагом. Тот режим пал, и нет никаких причин держать их нашими врагами. Когда распался СССР, потребовалось много очень фальшивых аргументов, чтобы сохранить Россию в качестве врага США».

Кирк постоянно вступал в открытые дискуссии с либерально настроенными студентами, которых пытался переубедить. Ролики с этими дискуссиями обеспечили ему популярность не только в США, но и далеко за пределами страны, набирая десятки миллионов просмотров. Многие из них переводились на различные языки, включая русский. У активиста было 5,2 млн подписчиков в сети X, а также 7,3 млн в TikTok.

Часть либерально настроенных пользователей соцсетей "безжалостно отпраздновали убийство влиятельного Чарли Кирка, а некоторые сравнили его с Адольфом Гитлером и даже предположили, что он "заслужил" свою участь", пишет британская газета Daily Mail.

«Я не говорю, что Чарли Кирк заслуживал расстрела, но я думаю, что пособников педофилов тоже следует расстреливать", – написал один из пользователей социальных сетей, придерживающийся левых взглядов. "Гитлер устроил Чарли Кирку экскурсию по аду", – написал один либерал, добавив гифку из телешоу. Другой либерал назвал Кирка "гр….ым нацистом», – приводит издание некоторые отклики противников Кирка.

"Послание заметным фигурам"

Команде Дональда Трампа после убийства активиста Чарли Кирка следует осознать, что, поддерживая Украину, власти США поддерживают убийства, написал в соцсети Х Дмитрий Медведев.

«Политические преступления и убийства в последнее время совершаются разного рода леволиберальными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев. Фицо, Кирк.... Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», – убежден зампред Совбеза РФ.

«Это явное послание всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни, придерживающихся схожих взглядов и не боящихся нести их в массы. А главным адресатом, возможно, является президент США», – такое мнение высказал в своем канале сенатор и телеведущий Алексей Пушков.

«Убийство Чарли Кирка – черная метка (black spot) Дональду Трампу. Секретная служба должна максимально усилить меры по обеспечению безопасности 47-го президента США», – написал в своем телеграм-канале военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Произошедшее в Юте станет поводом для президента США обратить внимание на внутреннюю политику, считает политолог Марат Баширов.

"Какая теперь Украина. У Трампа такой козырь в руках – Кирк. Начнет громить демократов и отвлечения на другую повестку – только себе вредить», – написал он в своем телеграм-канале.

"Покойный не был другом России"

Это убийство свидетельствует о глубоком расколе среди американцев, утверждает телеграм-канал "Мейстер":

«Когда требуется оценить степень поляризации общества внутри США, можно обратить внимание на подобные случаи, начиная со стрельбы в самого Трампа в ходе его предвыборной кампании. В стране по факту идет холодная (но постепенно разогревающаяся) гражданская война, где "Дипстейт" не останавливается ни перед какими средствами. И Кирк, к слову, один из главных противников демократов в части их европейской политики, украинской в том числе, раздражал очень многих».

Убийство Чарли Кирка окажет серьезное влияние на внутриполитическую борьбу в США, считает политический и военный обозреватель Борис Рожин.

«Покойный, несмотря на свою критику Зеленского и Украины, также не был другом России, называя ее "фашистским государством". По факту это был типичный американский правый, близкий к "чайной партии", который встроился в повестку Трампа и неплохо двигался вперед. Также был связан с Израилем и поддерживал геноцид в Газе», – напоминает он в своем телеграм-канале.

Рожин считает, что "в США эта смерть, безусловно, будет использована для стигматизации политических оппонентов":

«Республиканцы и демократы уже запустили обвинения друг друга в разжигании политической нетерпимости и политического насилия, жертвой которых и стал Кирк».

* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено