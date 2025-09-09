"Проклятие Текумсе". Почему возникли слухи о смерти Трампа и что с ним на самом деле

Что стало причиной пропажи Дональда Трампа: пиар-ход или реальное ухудшение здоровья главы США?

09 сентября 2025, 06:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В последние дни августа пользователи соцсети Х начали задаваться вопросом, куда пропал Трамп. В эти несколько дней американский лидер действительно не появлялся на публике (что противоречит всей политике мегаактивного госдеятеля). «Где Трамп? Кто управляет страной?» – гласили посты в соцсети X. Кроме того, пользователи запустили хештег #trumpisdead.

Так что произошло с Дональдом Трампом? Для чего была эта интрига, которую еще и поддержал вице-президент Джей Ди Вэнс, обмолвившись, что готов взять на себя полномочия президента? В этом разбирался amic.ru.

Пропал, чтобы… отдохнуть?

До своего загадочного "исчезновения" президент США провел совещание правительства 27 августа, а затем весь график мероприятий на выходные отменили. Дональд Трамп пропал из поля зрения СМИ. В соцсетях стали раскручиваться слухи о смерти 47-го президента США. Пользователи соцсети Х стали задаваться вопросом: "Куда пропал Трамп?" В своих постах они писали, что американский лидер не появлялся на публике несколько дней. Издание Newsweek со ссылкой на чат-бота X, работающего на базе искусственного интеллекта, отметило, что посты о возможной смерти Трампа к утру 30 августа привлекли более 1,3 миллиона пользователей. Согласно отчету аналитической службы платформы, было опубликовано около 158 тысяч сообщений, содержащих фразу "Трамп умер", и порядка 42 тысяч со словами "Трамп мертв".

30 августа масла в огонь подлил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сказав, что он готов возглавить Соединенные Штаты, если с нынешним главой Белого дома что-то случится:

«А если, не дай бог, случится ужасная трагедия, я не смогу представить себе лучшего обучения, чем то, что я прошел за последние 200 дней».

При этом Вэнс выразил уверенность, что Трамп находится в хорошей форме и проработает весь президентский срок. Утром того же дня глава США вышел играть в гольф вместе с внучкой Кай Трамп.

Неделей позже на пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп вернулся к раздутой проблеме своего "исчезновения" простыми словами об отдыхе:

«Последний раз, когда я взял себе выходной, все сказали, что со мной что-то произошло. Вы помните эти слухи? Я взял один выходной! <...> А они сказали: что-то ужасное произошло с президентом! Это фейки».

Лидер США также посетовал:

«Байден вообще не работал месяцами, и никто ничего не говорил».

Саммит ШОС и странное заявление Трампа

Впрочем, пара моментов заставила наблюдателей усомниться в том, что американский лидер просто устроил себе пару-другую выходных дней. Российский политолог Владимир Демидов предположил, что виной "пропажи" лидера США мог стать саммит ШОС в Китае:

«Вероятно, причина исчезновения Трампа связана с саммитом ШОС и напряженными отношениями с давним партнером – Индией. Судя по всему, Трамп оказал слишком сильное давление на Индию, что привело к показательным совместным заявлениям председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского лидера Владимира Путина».

На следующий день после своего "явления" публике, 31 августа (опять же – в день начала саммита ШОС), президент США опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social ссылку на странный пост в Х, на котором он изображен на фоне Земли в солнечно-огненном зареве. Руки Трампа при этом полусогнуты и приподняты вверх. На левой ладони у него лежит знак Q+.

«Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет», – сказано в подписи под картинкой.

С чем связано послание, Трамп раскрывать не стал. Однако известно, что размещенная на картинке фраза часто используется сторонниками конспирологической теории QAnon.

Справка

Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в 2016 году по просьбе ряда генералов США, которые посчитали, что только он сможет спасти мир от сатанистов-педофилов. Вскоре их арестуют и часть посадят в тюрьму в Гуантанамо, а часть расстреляют. Исследователи называют QAnon "зонтичной теорией заговора", так как она по ходу развития постепенно обрастает элементами других, более старых конспирологических теорий. Например, об убийстве Джона Кеннеди, существовании НЛО, терактах 11 сентября 2001 года и так далее.Адепты теории считают, что мир контролируется группой влиятельных (и не совсем здоровых в плане нравственности) людей, включающих в себя лидеров Демократической партии, которые якобы поклоняются сатане (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), а Трамп ведет с ними борьбу по просьбе военного руководства США.

"Пятно" на руке

Правая рука президента США Дональда Трампа на фото давно привлекает внимание большой гематомой на тыльной стороне кисти. Этот "синяк" американский лидер замазывает тональным кремом, но иногда забывает это делать. 26 августа – за день до своей "пропажи" – хозяин Белого дома встречался с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном. Фото рукопожатия лидеров стран показали большой почти черный синяк на тыльной стороне ладони Трампа во всей красе. Потом лидер США спохватился и стал прикрывать его другой рукой.

Между тем еще в середине июля Белый дом сообщил, что у президента Соединенных Штатов диагностировали хроническую венозную недостаточность (ХВН). Это заболевание часто встречается у людей старше 70 лет: в пожилом возрасте нарушается отток крови по глубоким венам ног. Болезнь выявили после того, как у Трампа участились отеки голеней.

При ХВН гематомы могут возникать от частых надавливаний на определенное место. Лечащий врач Дональда Трампа утверждает, что у его пациента на руке синяк возник от частых рукопожатий при встречах. Такую же версию в беседе с "КП" предположил и российский хирург Марат Ликаров:

«Синяки могут появляться у пациентов с хронической венозной недостаточностью из-за "хрупких" сосудов и вен на руках и приема антиагрегантов (то есть лекарств, используемых для профилактики тромбозов). Аспирин – один из таких препаратов. В таком случае синяк может стать последствием рукопожатия».

Но американские врач и вице-президент Вэнс твердят, что у их лидера "прекрасное" здоровье. Однако решение властей США о перекрытии дорог у госпиталя Уолтера Рида в Вашингтоне, где президент лечился от COVID-19 в 2020 году, в этот раз не добавляют прочности версии о "прекрасном" здоровье лидера США. Снимки этих перекрытий дорог появились в соцсети X вскоре после прибытия Трампа с кортежем в его гольф-клуб.

И, наконец, в американском обществе всерьез обсуждают так называемое "проклятие Текумсе". Что это?

Проклятие вождя индейцев

Проклятие Текумсе, также известное как президентское проклятие, по легенде было произнесено умирающим индейским вождем племени шауни Текумсе. Уже находясь на смертном одре, вождь якобы проклял каждого американского президента, избранного в год, который без остатка делится на 20. Считается, что это проклятие вызывает цепь событий, в результате которых президент или умрет, или будет убит до окончания своего срока.

Легенда возникла после того, как несколько президентов, избранных в годы, делящиеся на 20, действительно умерли или были убиты во время своего президентства. Самым ярким примером стала серия смертей президентов США, начиная с Уильяма Генри Гаррисона, скончавшегося спустя всего месяц после вступления в должность. Эта цепочка продолжалась вплоть до Джона Ф. Кеннеди, застреленного в 1963 году.

Дональд Трамп был избран президентом США 5 ноября 2024 года. Если исходить из содержания "проклятия", то 2024 на 20 делится (101,2). И как бы там ни было, а еще до избрания на пост главы США вновь на жизнь Дональда Трампа совершено два покушения.

На днях начался судебный процесс над Райаном Рутом, покушавшимся на жизнь Дональда Трампа. 15 сентября 2024 года Рут был задержан в Уэст-Палм-Бич, когда он проник с оружием на территорию гольф-клуба, где в это время находился Дональд Трамп. Преступник приблизился на несколько сотен метров к тогда еще кандидату в президенты, прежде чем его заметили сотрудники секретной службы. После того как злоумышленник попытался скрыться, по нему открыли огонь и задержали. В кустах, где укрывался мужчина, был обнаружен автомат АК-47.

13 июля 2024-го все было серьезнее. В тот день во время выступления на агитационном митинге в Пенсильвании Дональд Трамп был ранен в ухо прямо на сцене. При этом злоумышленник стрелял с расстояния в сотни метров от трибуны, за пределами охранного периметра. Источники СМИ предположили, что нападавший был снайпером. На месте стрельбы обнаружили винтовку типа AR. Погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые ранения.

Впоследствии ФБР задержало 20-летнего жителя Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса как причастного к покушению на Дональда Трампа во время митинга.

После чудесного "исцеления" или нескольких дней "просто отдыха" лидер США уже выдал пару импульсивных решений (не считая поста в "Х"), которые могут повлиять не только на США.

"Министерство войны" запрягает войну?

5 сентября Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны. Под этим названием ведомство существовало с самого основания в 1789-м вплоть до 1947 года. Глава США уверен, что этот шаг пошлет противникам и союзникам Вашингтона сигнал "победы и силы". А новоиспеченный министр войны, глава Пентагона Пит Хегсет, заявил, что после переименования министерство будет сражаться, чтобы "побеждать, а не проигрывать".

И одними из первых решений "нести мир через силу" стало намерение бросить армию на борьбу с нелегалами в Чикаго. Плацдармом выбрана военно-морская база "Грейт-Лейкс", расположенная на окраине мегаполиса.

В этот же день губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер, комментируя решение президента США, заявил, что местные жители не желают видеть в своем городе армию. Он заявил, что Трамп является "последним человеком в Америке, который заботится о семьях в южной и западной частях Чикаго".

По оценкам экспертов, из 2,7-миллионного населения в Чикаго не менее 150 тысяч человек не имеют документов, подтверждающих право на пребывание в Америке.

16 сентября в Чикаго традиционно будут отмечать День независимости Мексики – большинство латиноамериканцев в штате имеют мексиканское происхождение. Так что планы Трампа ввести в Чикаго войска Национальной гвардии накануне праздника для наведения порядка в миграционных вопросах действительно могут привести к локальной "гражданской войне".

Здесь напомним, что еще 6 июня в пригороде Лос-Анджелеса вспыхнули уличные беспорядки из-за рейдов иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Вначале протестующие перекрывали дороги и выходили на улицы с флагами Мексики, однако затем мирные выступления переросли в стычки с полицией. Теперь вот Чикаго на горизонте. Еще тогда, в июне, депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе со СМИ сказал: