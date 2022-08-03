Такой день. Более 100 заразившихся COVID-19 в Алтайском крае и новые вагоны для электричек

«Яндекс.Путешествия» составил рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поисковике за сентябрь 2020-го — август 2021 года. В него вошли 11 объектов из Алтайского края.

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Туризм «Яндекс» назвал 11 главных достопримечательностей Алтайского края

В Барнауле на пересечении улицы Попова и Павловского тракта приступили к очистке ливневой канализации. Рабочие извлекли из трубы куски асфальта и металла, автомобильный номер и даже полотенцесушитель.

Протяжённость засорённого участка — 350 метров. В мэрии его назвали проблемным по двум причинам — естественный уклон и нагрузка из-за активной застройки.

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Общество В Барнауле начали чистить ливнёвку неподалёку от места, где поток воды унёс ребёнка

105 случаев коронавируса подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки, свидетельствуют данные федерального портала «Стопкоронавирус.рф». Последний раз более 100 заразившихся за сутки регистрировалось 30 апреля — при окончании прошлой волны COVID-19.

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Здоровье В Алтайском крае впервые с апреля подтвердили более 100 случаев заражения COVID-19 за сутки

Новые вагоны для пригородных электропоездов прибыли в Алтайский край. В рамках мероприятий, посвящённых Дню железнодорожника, компания «РЖД» передала АО «Алтай-Пригород» четыре вагона локомотивной тяги. Планируется, что новый подвижной состав для перевозки пассажиров будет курсировать по маршрутам Барнаул — Рубцовск, Барнаул — Бийск.