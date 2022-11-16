Такой день. Церемония вручения премии «Народный знак качества» и новый глава алтайского района

Вечером в среду, 16 ноября, в Барнауле прошла торжественная церемония награждения победителей премии «Народный знак качества» в 2022 году. Её учредил портал amic.ru и радио Business FM Барнаул. Более двух месяцев жители региона номинировали и голосовали за лучшие алтайские компании. И народная любовь нашла своих героев: в списке финалистов более 20 компаний (большинство уже известны, но некоторых назвали лишь на самой премии).

Её гости перед началом мероприятия рассказали amic.ru, чем полезна эта награда и почему она нужна как бизнесу, так и обычным людям.

Отметим, что премия «Народный знак качества» стала шансом для людей высказать своё мнение о компаниях Алтайского края. А предприниматели благодаря ей могут узнать, что о них думает население. Об этом рассказали алтайские чиновники перед церемонией награждения.

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