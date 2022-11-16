Такой день. Церемония вручения премии «Народный знак качества» и новый глава алтайского района

О главных событиях региона за 16 ноября

16 ноября 2022, 23:43

Вечером в среду, 16 ноября, в Барнауле прошла торжественная церемония награждения победителей премии «Народный знак качества» в 2022 году. Её учредил портал amic.ru и радио Business FM Барнаул. Более двух месяцев жители региона номинировали и голосовали за лучшие алтайские компании. И народная любовь нашла своих героев: в списке финалистов более 20 компаний (большинство уже известны, но некоторых назвали лишь на самой премии).

Вручение премии «Народный знак качества». Прямая трансляция

Вручение премии «Народный знак качества». Прямая трансляция

Её гости перед началом мероприятия рассказали amic.ru, чем полезна эта награда и почему она нужна как бизнесу, так и обычным людям.

Выбор активных. Зачем нужна премия «Народный знак качества»?

Выбор активных. Зачем нужна премия «Народный знак качества»?

Отметим, что премия «Народный знак качества» стала шансом для людей высказать своё мнение о компаниях Алтайского края. А предприниматели благодаря ей могут узнать, что о них думает население. Об этом рассказали алтайские чиновники перед церемонией награждения.

«Правильный формат». Что думают о премии «Народный знак качества» алтайские чиновники

«Правильный формат». Что думают о премии «Народный знак качества» алтайские чиновники

Как прошло награждение победителей «Народного знака качества». Фоторепортаж

Как прошло награждение победителей «Народного знака качества». Фоторепортаж

В Камчатском крае задержали 30-летнего гида Ивана Алабугина, который сопровождал туристов во время восхождения на вулкан Ключевская Сопка. Выжившего барнаульского гида допросили в качестве подозреваемого по делу «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц».

Барнаульского гида задержали из-за гибели девяти человек на склоне камчатского вулкана

Барнаульского гида задержали из-за гибели девяти человек на склоне камчатского вулкана

Воду в тестовом режиме залили в пруд в барнаульском парке «Изумрудный». Полноценно заполнять пруд начнут через 2-3 дня, пока же рабочие проверяют работу всех систем. Об этом рассказал amic.ru руководитель «Изумрудного» Владислав Вакаев.

Зачем начали заливать воду в пруд барнаульского парка «Изумрудный» и насколько его заполнят

Зачем начали заливать воду в пруд барнаульского парка «Изумрудный» и насколько его заполнят

Главой Поспелихинского района Алтайского края в третий раз избрали 48-летнего Игоря Башмакова. Сессия Поспелихинского районного Совета народных депутатов состоялась 16 ноября. Кандидатуру Башмакова поддержали 15 из 16 присутствующих депутатов.

Главу избрали в Поспелихинском районе Алтайского края

Главу избрали в Поспелихинском районе Алтайского края

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