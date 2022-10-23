Такой день. Ураганный ветер в Алтайском крае и пожар на родине Шукшина

В ночь на 23 октября разбушевавшийся ветер устроил настоящий погром на улицах Барнаула: вырвал остановочные павильоны, повалил дерево на жилой дом и чуть не опрокинул остов торговой палатки на припаркованные рядом автомобили. В мэрии также сообщали, что в пригороде и на некоторых улицах краевой столицы отключалось электричество.

А в Рубцовске мощный ветер сорвал крыши с двух многоэтажек. Инциденты случились на проспекте Рубцовском и улице Пролетарской.

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Происшествия Вырванные остановки и упавшее на дом дерево. Последствия разбушевавшегося ночного ветра в Барнауле

Футбольный клуб ЦСКА исполнил мечту болельщика из Алтайского края, который никогда не был на матче любимой команды. Сергей Марин живёт в селе Калманка Калманского района и испытывает серьёзные проблемы со зрением: чуть-чуть видит всего один глаз. Несмотря на это, мужчина увлекается видеосъёмкой, фотографией, ремонтом компьютеров, а также болеет за ЦСКА. При этом он ни разу не был на настоящем футбольном матче, но уточнил, что побывать на нём прям «мечта-мечта».

В итоге футбольный клуб свозил жителя Алтая на дерби ПФК ЦСКА — «Спартак», где он не только впервые в жизни увидел большой футбол с трибуны, но и пообщался с игроками любимой команды.

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Спорт Футбольный клуб ЦСКА исполнил мечту жителя Алтайского края

В селе Сростки произошёл пожар в придорожном кафе «Калина красная». В ликвидации пламени участвовали 24 человека и 6 автоцистерн. Пострадавших нет.

Как сообщали в МЧС, пламя удалось локализовать на площади 600 квадратных метров.

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Происшествия Пожар в популярном придорожном кафе на родине Шукшина локализовали

Жители Бийска обратились к администрации города с просьбой разобраться с большой стаей бродячих собак. По словам горожан, четвероногие часто появляются возле дома № 79 по улице Горно-Алтайской, где находится школа № 5.

«Стая разрывает кошек, городская администрация молчит. Эта стая кидается на людей. Сколько ещё ждать, чтобы ликвидировали это зверьё? С детской площадки дети разбегаются при виде этой стаи!» — написала бийчанка.

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Новости Барнаула Бийчане просят ликвидировать собак, которые всей сворой кидаются на людей и разрывают кошек

В Алтайском крае после объявления частичной мобилизации начали продавать обереги для мобилизованных. Объявления появились на «Авито».

Вместе с этими амулетами продавец также предлагает купить изделия, которые, по его словам, помогают в разных сферах жизни.