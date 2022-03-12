YouTube заблокирует все аккаунты российских государственных СМИ

Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, объявил о немедленной блокировке аккаунтов российских СМИ, которые финансируются государством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление видеохостинга.

YouTube также начал удаление контента о спецоперации на Украине, который не соответствует правилам платформы.

В начале марта видеохостинг отключил показ рекламы российским пользователям из-за ситуации на Украине. Реклама также пропала и в поисковой выдаче Google. Google также приостановил монетизацию для российских СМИ. 10 марта YouTube полностью отключил монетизацию пользователям из России. Видеохостинг заблокировал все подобные функции, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч».

Новости

Общество YouTube полностью отключил монетизацию пользователям из России

Также с 14 марта на территории России будет заблокирован Instagram. Причиной стало решение компании Meta не запрещать сообщения с призывами к применению насилия в отношении российских военных. Пресс-секретарь компании Энди Стоун отметил, что в обычных обстоятельствах пожелания смерти или подобные выражения нарушали бы запреты Meta на призывы к насилию, однако из-за ситуации на Украине компания пересмотрела свои взгляды.

Чтобы не потерять все загруженные в Instagram файлы, воспользуйтесь инструкцией amic.ru.