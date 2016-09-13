Брутальный стиль: самые модные мужские стрижки и дизайн бороды

Фото: collec.to

Представители сильной половины человечества в наши дни должны следить за своим внешним видом, так как этого требуют многие профессии и общество в целом. Этому способствует и рост числа высококлассных мастеров, способных с помощью стрижки разительно изменить внешность мужчины. С помощью мастера салона красоты "Эксклюзив" выясним, что мужчине нужно сделать с растительностью на голове и лице, чтобы считаться модным.

Короткие мужские стрижки

Не теряют своей актуальности классические "ежик", "бокс" и "полубокс". Мужчины часто отличаются практичностью, а именно короткие стрижки требуют меньше всего времени на уход. В этом году длина волос в коротких мужских стрижках не должна быть менее одного сантиметра.

Фото: 1popricheskam.ru

"Канадка"

Эту стрижку "привезли" в нашу страну канадцы, которые приезжали в Советский Союз на чемпионаты по хоккею. Некоторое время назад "канадка" стала вновь крайне популярна и остается таковой и сегодня. При этой стрижке виски и затылочная часть стригутся коротко, на лбу и темени волосы оставляются более длинными. Переход от коротких к длинным волосам должен быть плавным, без резких заметных границ.

Фото: hairstyletop.com

Учтите, что некоторые вариации "канадки" потребуют ежедневной укладки.

Фото: distinct.moscowglint.ru

Боковой пробор

Ставшие популярными в 60-е годы прошлого века стрижки с боковым пробором не перестают пользоваться спросом. Они прекрасно подходят солидным мужчинам, бизнесменам и руководителям.

Фото: akademijvolos.ru

Фото: pandaland.kz

Undercut

Это вариант модельной мужской стрижки на волосы средней длины. При этой стрижке на висках волосы выстригаются до минимально возможной длины. Волосы на теменной части и челку, как правило, укладывают набок или назад. Экстремальный вариант этой стрижки — ирокез.

Фото: www.menshairstyletrends.com

Фото: pophaircuts.com

Помпадур

Стрижка, при которой челка и волосы на теменной части головы остаются заметно длиннее, чем на висках и затылке. Эта стрижка требует пышной укладки волос набок или назад.

Фото: pinimg.com

Мужские стрижки на длинные волосы

Да, и длинные волосы сегодня считаются модными. Обычно их оставляют длиной до плеч. При этом на волосах не должны быть сильно заметными средства укладки, волосы должны выглядеть естественными.

Фото: pophaircuts.com

Ультрамодной укладкой длинных мужских волос является пучок.

Фото: fancyhaircuts.com

Фото: iconosquare.com

Борода

Брутальность вернулась в моду, а вместе с ней и привычка носить бороду. Если вы только решаетесь на то, чтобы отрастить себе это мужское украшение, учтите, что борода потребует ежедневного ухода и частых стрижек. Также обратите внимание на то, что типы бород с короткими волосками подходят только обладателям темных волос. А вот блондинам придется отрастить себе бороду подлиннее, иначе ее просто не будет видно.

Фото: beardoholic.com

Учтите, что форма бороды должна хорошо сочетаться со стрижкой. Хорошее сочетание сможет подобрать мастер, обученный методике "барбершоп".

Фото: collec.to

Сегодня модной может считаться практически любая форма бороды. Главное, чтобы она поддерживала общий образ, выбранный мужчиной — максимально брутальный, деловой, богемный и т. д.

Из самых востребованных типов бород можно назвать "русскую бороду", когда щетина выглядит естественно и равномерно покрывает подбородок, щеки, верхнюю губу и шею.

Фото: www.fenzyme.com

Модным является также chinstrap (чинстрэп), представляющий собой тонкую полосу волос, окантовывающую лицо от одного виска к другому.

Фото: www.scheerzone.nl

Часто сегодня можно встретить бретту, или голливудскую бороду. Ее главная особенность заключается в том, что борода покрывает подбородок и нижнюю челюсть, но не соединяется с бакенбардами. Длина волос не должна превышать 2-3 мм.

Фото: lifestylebyps.com

Кстати, для того, чтобы получить бороду, выстриженную по всем правилам, не обязательно идти в барбершоп (как сегодня называют цирюльни) и отдавать большие деньги. Мастера, обученные методике стрижки бород, есть, к примеру, в салоне красоты "Эксклюзив". Но стоить их услуги будут существенно ниже просто потому, что здесь не ставят своей главной целью передать атмосферу старых цирюлен и создать своего рода мужской клуб, что требует существенных финансовых вложений. Так, цены на стрижку бороды, усов и бакенбардов с бритьем начинаются от 300 рублей.

Позвоните по телефону 28-68-48 и уточните, сколько будет стоить интересующая вас стрижка.

Если атмосфера и аутентичность все-таки имеют для вас значение, то здесь же можно приобрести элитные аксессуары для бритья — бритвы, помазки, чаши для бритья и т. д. или наборы, которые приятно получить в подарок.

Что делать, если у вас явные проблемы с волосами?

Мужчины часто сталкиваются с проблемами, которые мешают им сделать красивую и солидную стрижку. Но велик стал и ассортимент услуг, которые эти проблемы решают весьма эффективно.

Так, к примеру, проблема облысения очень просто решается с помощью камуфляжа для волос Vlassmaker. Это специальный порошок, частицы которого, как магнит, прикрепляются к стержню волоса и мгновенно закрашивают седину и скрывают поредение. Понять, что вы нанесли это средство, невозможно будет даже с близкого расстояния.

До и после применения камуфляжа для волос. Фото: vlassmaker.ru

Также вам могут предложить ламинирование бороды. Эта простая уходовая процедура позволяет решить проблему седины и различия в тоне волос бороды и головы.

Учтите, что ваш стиль должен отвечать профессиональной деятельности, так как некоторые ультрамодные стрижки не будут адекватно восприниматься в деловой среде. При выборе формы стрижки учтите также индивидуальные особенности лица, формы головы и тип волос (кудрявые, жесткие, тонкие). Профессиональный и опытный мастер снимет с вас проблему выбора и предложит только такие варианты стрижки, которые выгодно подчеркнут ваши черты лица и при этом будут отвечать вашей работе.

Центр внешности и косметологии "Эксклюзив":

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 194

Телефон: 8 (3852) 28-68-48

Сотовый: 8-961-235-37-63 Сайт: exclusive22.ru

"Эксклюзив" в соц.сетях: ВКонтакте | Одноклассники

