Жители Барнаула с QR-кодом предлагают на Avito услуги доставки из торговых центров

На сервисе объявлений Avito появились объявления от жителей Барнаула, которые предлагают по своему QR-коду сходить в торговый центр и купить необходимые товары, сообщает "Вечерний Барнаул".

Услуга предлагается невакцинированным людям, для которых доступ в торговые центры оказался ограничен с 30 октября из-за введения системы QR-кодов. Подобные объявления появились и в других городах России. Энтузиасты предлагают шопинг по видеосвязи, покупку и доставку строительных материалов, а также поход в кино с ребёнком. Размер оплаты за такую помощь составляет 300-500 рублей.

Ранее amic.ru проводил фоторепортаж из барнаульских ТЦ, где начали проверять QR-коды.