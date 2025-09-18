Профессиональные умения в фотошопе довели барнаульца до суда в Костроме

Житель Алтайского края изготавливал поддельные документы

18 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

30-летний житель Барнаула предстанет перед судом в Костроме за серию мошенничеств с использованием поддельных документов.

Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчина предлагал услуги по постановке на учет привезенных из-за рубежа автомобилей, хотя никаких полномочий для этого не имел.

«Чтобы обмануть клиентов, он использовал фоторедактор, где изготавливал фиктивные документы. Получив оплату за "услугу", барнаулец переставал выходить на связь», – отметили в ведомстве.

Таким образом он успел провернуть схему шесть раз и заработал более 350 тысяч рублей.

Среди пострадавших оказался житель Костромы, который заплатил мошеннику около 80 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", в ближайшее время его ждет суд.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мошенники обманули 34-летнего жителя Рубцовского района, который хотел приобрести автомобиль за 175 тысяч рублей.