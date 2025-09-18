НОВОСТИОбщество

Профессиональные умения в фотошопе довели барнаульца до суда в Костроме

Житель Алтайского края изготавливал поддельные документы

18 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru
Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

30-летний житель Барнаула предстанет перед судом в Костроме за серию мошенничеств с использованием поддельных документов.

Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчина предлагал услуги по постановке на учет привезенных из-за рубежа автомобилей, хотя никаких полномочий для этого не имел.

«Чтобы обмануть клиентов, он использовал фоторедактор, где изготавливал фиктивные документы. Получив оплату за "услугу", барнаулец переставал выходить на связь», – отметили в ведомстве.

Таким образом он успел провернуть схему шесть раз и заработал более 350 тысяч рублей.

Среди пострадавших оказался житель Костромы, который заплатил мошеннику около 80 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", в ближайшее время его ждет суд.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мошенники обманули 34-летнего жителя Рубцовского района, который хотел приобрести автомобиль за 175 тысяч рублей.

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Автомобили мощностью свыше 160 л.с. могут резко подорожать с 1 ноября

В правилах расчета размера утилизационного сбора могут произойти кардинальные изменения
НОВОСТИЭкономика

Барнаул Мошенники Авто

Комментарии 0

Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров