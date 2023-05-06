Такой день. Катамараны в "Изумрудном" и пожар в "Норд-Весте"

Главное за 6 мая

06 мая 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова

Вечером 6 мая произошёл пожар в барнаульском торговом центре "Норд-Вест". Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 75 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

В Тальменском районе вблизи посёлка Среднесибирского произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. По предварительным данным полиции, 55-летний водитель машины "Лада Калина" ехал по Чуйскому тракту в сторону Новосибирска, но по пути выехал на встречку и столкнулся с Kia, Nissan и Honda. Зачинщик аварии госпитализирован.

В барнаульском парке "Изумрудный" с 6 мая пустили на воду пруда лодки, сапборды и катамараны. Желающих поплавать на них собралась большая очередь, а многие просто с удовольствием наблюдали за происходящем на берегу.

Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края с просьбой быть осторожнее на природе в начавшиеся сегодня длинные майские выходные.

Как он написал в своём телеграм-канале, сейчас в регионе идёт интенсивный рост активности клещей. Пик прогнозируется на вторую половину мая, но уже в поликлиники с жалобами на укусы с начала эпидсезона обратились 770 человек, большинство из которых пострадали во время выезда за город.

Байкеры Барнаула 6 мая открыли мотосезон. Днём мотоциклисты устроили пробег по улицам города, а вечером на пляже "Водный мир" прошла праздничная программа – с заездами, конкурсами и другими развлечениями.