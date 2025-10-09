Такой день. Мощный снегопад и ситуация с бензином на Алтае

О главных событиях региона за 9 октября

09 октября 2025, 23:30, ИА Амител

Снег засыпал Барнаул в начале октября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Около 300 человек могли уволить на Алтайском трансформаторном заводе с сентября 2025 года. Об этом amic.ru сообщили несколько бывших работников предприятия. Один из экс-сотрудников "Алттранса" в разговоре с журналистом amic.ru рассказал, что увольнения работников на предприятии начались в сентябре 2025 года. Однако почему это происходит, сотрудники не знают.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел совещание по ситуации с бензином, на котором подробно рассмотрели текущее положение дел. Об этом глава региона рассказал в своем MAX-канале. Он подчеркнул, что социальные и экстренные службы обеспечены топливом в необходимом объеме и работают в обычном режиме.

В Барнауле погода продолжает держать жителей в недоумении. На календаре всего лишь 9 октября, а улицы города, если смотреть на них из окна, выглядят так, словно вскоре все уйдем на продолжительные зимние праздники. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Алтайском крае пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Он также рассказал, что "вполне себе нормальные морозы" идут на Алтай и в другие регионы Сибири.