Такой день. Новые цены на продукты и большие уловы алтайских рыбаков

Главное за 26 октября

26 октября 2025, 23:05, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле появилась часовня-сень с купелью в честь Иоанна Крестителя. Святыня расположилась в храмовом комплексе на улице Шумакова. Ее купол с крестом освятил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Глава Барнаула Вячеслав Франк, а также губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили автомобилистов с профессиональным праздником.

За неделю в Алтайском крае резко подешевело сливочное масло, а помидоры снова выросли в цене. Кроме того, подорожали говядина, огурцы, яйца и мука.

Барнаульцы потратили 10,2 млн рублей на продовольственных ярмарках выходного дня. Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо и мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и копчености, овощи и фрукты.

Алтайские рыбаки похвастались большими хищными трофеями. Благодаря октябрьскому потеплению они насладились любимым хобби и не ушли с пустыми руками. Многие поймали крупных щук, окуней и судаков.