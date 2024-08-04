Такой день. Почти 100 тысяч детей, отдохнувших в лагерях, и рост зарплаты на Алтае

О главных событиях региона за 4 августа

04 августа 2024, 23:58, ИА Амител

Облака во время заката / Фото: unsplash.com

По итогам мая 2024 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 54 197 рублей. Это на 5,9% выше предыдущего месяца и на 19,7% – мая 2023-го.

18 пожаров ликвидировали в Алтайском крае за минувшие сутки, 3 августа. Отмечается, что семь возгораний произошло в жилом секторе. В Барнауле ликвидирован один пожар.

Около 95 тысяч детей отдохнули за два месяца лета в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях Алтайского края. В июле свои двери открыли 69 организаций отдыха детей и оздоровления. Из них 12 – с дневным пребыванием детей, еще 56 загородных и санаторных организаций, а также один палаточный лагерь.