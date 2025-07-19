Такой день. Подорожавшее жилье в Барнауле и ремонт памятника Ленину

Главное за 19 июля

19 июля 2025, 23:24, ИА Амител

Барнаул / Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

На ремонт памятника Ленину на площади Советов в Барнауле планируют потратить около 636 тысяч рублей. Это уже второй аукцион, поскольку первый прошел безуспешно: никто из потенциальных подрядчиков не пожелал в нем участвовать.

Барнаул занял 9-е место из 50 в списке крупных городов с самым подорожавшим жильем за первое полугодие 2025-го. Динамика за это время составила +4,8%.

Певица Ольга Бузова во время визита в Алтайский государственный аграрный университет постигла основы сельского хозяйства. Она научилась принимать роды у коровы, управлять агродроном, откачивать мед и многому другому.

Процесс по делу бывшего директора "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной, которую подозревают в хищении более 121 млн рублей у клиентов агентства недвижимости, постепенно подходит к концу. На последнем заседании она рассказала, куда могли деться пропавшие деньги и зачем она поехала в Аргентину.

Народная артистка России Лариса Удовиченко из-за болезни не сможет провести творческий вечер в филармонии Алтайского края 21 июля в рамках "Шукшинских дней на Алтае". Вместо нее в ГФАК выступит Даниил Страхов.