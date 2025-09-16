Такой день. Погода на Алтае в сентябре и молодежный театральный фестиваль

О главных событиях региона за 16 сентября

16 сентября 2025, 23:45, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Фестиваль проходит раз в два года при поддержке правительства Алтайского края. А участие в нем принимают известные театры со всей страны. Яркая музыкальная церемония открытия, которая состоялась 15 сентября на крыльце Молодежного театра Алтайского края, вызвала восторг публики.

В Барнауле решили проблему с ночными гонщиками на Сельскохозяйственной улице. Теперь там станет спокойнее и безопаснее, сообщили в пресс-службе мэрии. Дорожники нанесли свежую разметку на участке от Автотранспортной до Павловского тракта, установили ограничительные знаки и даже сделали "лежачего полицейского" на самом шумном отрезке.

Погода подарит жителям Алтайского края, пережившим несколько холодных дней, целую неделю тепла. Наверное, это и будет так называемое бабье лето. Столбики термометров поднимутся до +20 градусов и выше. А уже ближе к октябрю погода испортится, а потом и вовсе, судя по всему, полным ходом начнется подготовка к переходу в зиму – небольшое тепло днем, минусовые температуры ночью, дожди и даже снег.

20 сентября в Барнауле снова пройдут ярмарки выходного дня – в этот раз с упором на овощи, которые хозяйки заготавливают на зиму. Об этом сообщили в городской администрации Барнаула.