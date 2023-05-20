Такой день. Противопожарный режим и задержание маньяка в Алтайском крае

О главных событиях региона за 19 мая

20 мая 2023, 00:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко напомнил жителям региона о противопожарном режиме. Он призвал жителей региона соблюдать внимательность и правила пожарной безопасности.

В Алтайском крае задержали подозреваемого в убийствах пяти абитуриенток АлтГТУ, совершённых в 2000 году, и ещё нескольких девушек в регионе.

Отмечается, что мужчина сдал биоматериал на экспертизу, результат совпал с тем, который есть в одном из дел. Есть неофициальная и неподтверждённая информация, что он признался в 11 убийствах в Барнауле и 26 – в одном из районов края.

40 многоквартирных домов в Индустриальном и Центральном районах Барнаула уже сегодня получат горячую воду. Как сообщает пресс-служба городского филиала СГК, 10% отключённого жилого фонда вернут воду раньше заявленного срока окончания опрессовки на четыре дня.