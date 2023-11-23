Такой день. Прямая линия с Томенко и сумма ущерба от лесных пожаров на Алтае

О главных событиях региона за 23 ноября

23 ноября 2023, 23:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

23 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответил на вопросы жителей в прямом эфире. Главе региона поступило 3,5 тысячи обращений: около 1300 – в письменном виде и более 2200 звонков. На самые проблемные вопросы он ответил в ходе трансляции.

Ущерб от лесных пожаров в Алтайском крае в текущем году превысил 615 млн рублей. Всего в течение пожароопасного сезона 2023 года в регионе произошло 276 лесных пожаров на площади 23 тысячи га.

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил ход работ по переводу мемориального комплекса на площади Победы со сжиженного газа на природный. Стоимость работ по газоснабжению сооружения "Вечный огонь" на Мемориале Славы составит почти 6 млн рублей.