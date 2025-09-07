Такой день. Сгоревшее кафе "Юрта" и лунное затмение

О главных событиях региона за 7 сентября

07 сентября 2025, 23:10, ИА Амител

Ночное звездное небо / Фото: amic.ru

В ночь с 7 на 8 сентября жители Барнаула смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – полное лунное затмение, также известное как "кровавая луна". Затмение начнется в 22:27 по местному времени, но его первые фазы будут незаметны без специальных приборов. В 23:27 на Луне появится тень, которая постепенно накроет ее полностью к 01:12 8 сентября.

В ночь на 7 сентября в микрорайоне Затон в Барнауле произошел масштабный пожар, в результате которого полностью сгорело кафе "Юрта". По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, возгорание началось в отдельно стоящем здании купольной формы, которое было быстро охвачено открытым огнем. Наиболее вероятная причина возгорания – нарушение правил монтажа электрооборудования.

Сергей Каменский из Бийска стал двукратным победителем Кубка России по стрельбе. В паре с Айгуль Хабибуллиной (Татарстан) он одержал победу в упражнении "Винтовка малокалиберная, 50 м, три положения, пара смешанная", обыграв соперников со счетом 16:8. Ранее спортсмен уже взял золото в другой дисциплине турнира.

Согласно данным Минздрава РФ, Алтайский край занял четвертое место среди регионов России по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2024 году. Показатель составил 71,1 случая на 100 тысяч населения. Лидером антирейтинга стала Чукотка (79,1), следом расположились Иркутская (75,7) и Самарская (73,7) области. Замыкает топ-5 Кемеровская область с результатом 69 случаев на 100 тысяч населения.