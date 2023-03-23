Такой день. Выплаты алтайским медикам и пересмотр принадлежности барнаульских школ

О главных событиях Алтайского края за 22 марта

23 марта 2023, 00:09, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские геологи начали поиск серебра в Змеиногорском районе Алтайского края. Cотрудники "Росгеологии" ищут драгоценный металл на Кандидатской площади Змеиногорского рудного поля – работы продолжатся до следующего года.

Территориальную принадлежность к школам Барнаула пересмотрел к новому учебному году городской комитет по образованию. Больше всего изменений произошло в густонаселённом Индустриальном районе. Они коснулись лицея № 122, а также школ № 135 и 136. В первые классы этих учреждений попадут только дети, которые проживают в близлежащих кварталах. Об этом на пресс-конференции 22 марта сообщила заместитель председателя городского комитета по образованию Наталья Михальчук.

Алтайский край будет возвращать кредиты, предоставленные из федерального бюджета, за счёт дополнительных доходов при реализации инвестиционных проектов. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко.

Общий объём бюджетных кредитов с 2022 по 2024 год – 12,3 млрд рублей. В прошлом году регион получил около 3,5 млрд рублей, в этом получит 5,7 млрд. Как уточняет Томенко, кредиты позволят привлечь дополнительные частные инвестиции в размере 38,3 млрд рублей.

В Алтайском крае некоторые врачи и медсёстры, не получившие новые социальные выплаты от государства, получат точно такие же суммы из регионального бюджета. Об этом также заявил Виктор Томенко на коллегии краевого Минздрава.