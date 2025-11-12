Со слов близких семьи Тарховых, родственники часто ссорились из-за денег

12 ноября 2025, 12:05, ИА Амител

Внучка убитого экс-мэра Самары Екатерина Бельская / Фото: Следственный комитет России

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, убитого вместе с супругой зимой 2025 года, больше недели травила родственников и наблюдала, как они умирают. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали в начале января 2025 года. 5 февраля правоохранители объявили супружескую пару убитой. Изначально у следователей был лишь один подозреваемый – единственная внучка Тарховых, Екатерина Бельская. При обыске в ее квартире нашли документы и телефоны Виктора и Натальи. Девушка на протяжении месяца скрывала пропажу бабушки и дедушки, отправляя всем СМС от их имени. 28 февраля Бельская призналась в совершении преступления. Чтобы завладеть их имуществом, девушка отравила супругов и заморозила тела азотом, после чего их расчленил ее сообщник. Останки они вместе раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

По словам инсайдера, в декабре 2024 года Екатерина Бельская ежедневно навещала бабушку с дедушкой. Собеседник утверждает, что она незаметно подсыпала им в еду опасные вещества, чтобы отравить. Кроме того, по его сведениям, родственники часто ссорились из-за денег.

«Приходила к ним, скандалила. А у него и так были проблемы со здоровьем из-за последствий ковида. Какое-то время они даже перестали внучку пускать к себе в квартиру», – цитирует собеседника RT.

Бывшему мэру Самары и его жене становилось хуже. Сама Бельская призналась на допросе, что наблюдала за мучениями пожилых людей около десяти дней.

Также близкий друг Виктора Тархова рассказал RT, что летом 2024 года тот жаловался ему на внучку.

«Вообще, он про проблемы в семье не любил говорить, но у него будто накипело, и он выпалил, что внучка институт не окончила, работать не хочет – только давай ей деньги!» – поделился с телеканалом Александр Кузнецов.

Напомним, преступнице назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты не исключают, что тюремный срок Бельской могут заменить принудительным лечением. Это произойдет, если исследование подтвердит наличие серьезных проблем с психическим здоровьем девушки. Расследование продолжается.