Суд на казанским стрелком: сколько лет грозит Галявиеву и как идёт следствие?

Как прошло заседание суда?

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Заседание Советского районного суда должно было начаться в 13:00 12 мая. Но ещё до начала разбирательств 19-летний стрелок вёл себя неадекватно, мешая проведению следственных действий. Это подтвердила руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.

В итоге силовики доставили Ильназа Галявиева в здание суда только вечером в сопровождении троих конвоиров. К двум из них он был прикован наручниками. Лицо стрелка скрывала маска. Безопасность в здании суда обеспечивали бойцы ОМОНа.

Ильназу Галявиеву предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

"Свою вину подсудимый признал полностью, но в справедливости и обоснованности своих действий не сомневается", – приводит слова следователя Дмитрия Макаровского Kazanfirst.

На вопрос судьи, есть ли у него тяжёлые заболевания и инвалидность, Галявиев ответил отрицательно.