Когда Пасха в 2020 году: как подготовиться и что нельзя делать в праздник

Светлое Христово Воскресение – великий и древнейший христианский праздник, олицетворяющий победу добрых сил над злыми, жизни над смертью. Когда мы отмечаем Пасху в 2020 году, почему вообще празднуем Воскресение Христово и как подготовиться к этому дню – читайте в материале amic.ru.
В этом году отмечать Светлое Христово Воскресение православные будут 19 апреля.
Пасха – это самый большой и светлый христианский праздник, в который вспоминают Воскресение Христово на третий день после мучений и смерти.
В этот день в храмах проходят торжественные богослужения. Пасхальная служба традиционно начинается крестным ходом вокруг церкви. После богослужения (а также заранее – днем в Страстную субботу) в храмах освящают куличи, творожные пасхи, пасхальные яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения.
Творожная пасха в виде усеченной пирамиды означает Гроб Господень, в котором совершилось Воскресение Христово. Кулич – символ тела Господнего. А вот крашеное яйцо символизирует кровь Христа и новую жизнь. По преданию, Мария Магдалина пришла сообщить императору о воскресении Господнем с яйцом в руке и оно окрасилось в алый цвет.
Для христиан этот праздник означает переход от смерти к вечной жизни со Христом – от земли к небу, что возглашают и пасхальные песнопения: "Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас преведе, победную поющия".
Церковь празднует Пасху 40 дней – столько же, сколько Христос был с учениками после Своего воскресения. Первую неделю после Воскресения Христова называют Светлой, или Пасхальной седмицей.
А вот католики в 2020 году отметят Пасху 12 апреля.
Празднование проходит практически так же, как и у православных. Хотя несколько отличий в традициях все же есть. К примеру, вечером Великой субботы в католических храмах проходит служба Навечерие Пасхи, она начинается с литургии Света. Перед храмом священники разводят костер, от которого священнослужитель зажигает пасхал – большую пасхальную свечу. С этой свечой священник входит в темный храм и провозглашает о воскрешении Христа. От пасхала люди зажигают свои свечи, а затем участвуют в крестном ходе вокруг храма.
Помимо разницы в датах праздника и богослужений среди отличий выделяют также пост, предшествующий Пасхе. У католиков он несколько мягче, чем у православных. В католическом посте допускается больше вольностей, в дни воздержания они могут позволить себе яйца и рыбу.
Это связано с особенностями летосчисления. С 325 года на Никейском соборе решили, что все Церкви будут праздновать Пасху в один день. Однако в XVI веке Папа Римский Григорий XIII ввел григорианский календарь, чтобы упорядочить с астрономическим календарем. Из-за этого изменилась и дата празднования Пасхи. Однако константинопольский патриарх Иеремия II предал анафеме и сам григорианский календарь, и пасхалию. Поэтому католическая и православная Церкви стали проводить свои расчеты по разным системам, а даты празднования Пасхи перестали совпадать.
В 2020 году разница между праздниками составила всего неделю, хотя бывали такие годы, где она достигала месяца, а то и больше. Иногда католики и православные все же празднуют Светлое Христово Воскресение в один день. Такое было в 2001, 2004, в 2007, 2010, 2014, 2017 годах.
Перед Пасхой установлен строгий и долгий пост – Великий, который начнется в 2020 году 2 марта, а закончится в Светлое Христово Воскресение – 19 апреля. В эти 48 дней верующие ограничивают себя в еде, развлечениях, отказываются от многих привычных вещей, чтобы подготовиться к Пасхе. Суть Великого поста – в очищении души от грехов и пагубных страстей.
Великий пост состоит из Святой Четыредесятницы и Страстной недели. Самыми строгими считаются первая и последняя неделя поста. В эти периоды верующие не только существенно ограничивают себя в еде, но и большую часть времени проводят в молитвах, покаянии грехов, усмирении негативных чувств и эмоций.
В Страстную седмицу вспоминают земные мучения Христа – последние дни его жизни, распятие, смерть на кресте, погребение и воскресение. Верующие во время Страстной недели ходят на исповедь и причащаются.
В первые дни Страстной недели и в Чистый четверг нужно сделать уборку дома. Во второй половине недели можно печь куличи и творожные пасхи, а также красить яйца.
В этот праздник нельзя:
- материться, ссориться, желать зла;
- думать о плохом, обманывать;
- вести себя распутно и неуважительно по отношению к окружающим;
- делать уборку, заниматься тяжелым физическим трудом;
- вести интимную жизнь;
- венчаться, заказывать панихиды, ходить на кладбище.
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