Суд на казанским стрелком: сколько лет грозит Галявиеву и как идёт следствие?

Суд в Казани арестовал на два месяца Ильназа Галявиева, расстрелявшего девять человек в гимназии № 175. О том, как продвигается следствие о массовом убийстве, что известно о самом стрелке и какой срок ему грозит, читайте на amiс.ru.
Заседание Советского районного суда должно было начаться в 13:00 12 мая. Но ещё до начала разбирательств 19-летний стрелок вёл себя неадекватно, мешая проведению следственных действий. Это подтвердила руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.
В итоге силовики доставили Ильназа Галявиева в здание суда только вечером в сопровождении троих конвоиров. К двум из них он был прикован наручниками. Лицо стрелка скрывала маска. Безопасность в здании суда обеспечивали бойцы ОМОНа.
Ильназу Галявиеву предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").
"Свою вину подсудимый признал полностью, но в справедливости и обоснованности своих действий не сомневается", – приводит слова следователя Дмитрия Макаровского Kazanfirst.
На вопрос судьи, есть ли у него тяжёлые заболевания и инвалидность, Галявиев ответил отрицательно.
С начала 2021 года родственники начали замечать вспыльчивость и агрессию со стороны парня, об этом стало известно СК в ходе расследования. На учёте у психиатра и нарколога не состоял, но многократно обращался за медпомощью из-за сильных головных болей.
"Эта медицинская документация изъята. Кроме того, ещё в прошлом году в одном из медицинских учреждений республики ему был поставлен диагноз. Он свидетельствует о заболевании головного мозга", – сказала представитель СК Светлана Петренко.
Как пишут СМИ, несмотря на поражение головного мозга, Галявиев был признан годным к несению военной службы с незначительными ограничениями (категория Б-3). На воинском учёте состоял с 17 лет.
"Вести" отмечают, что психиатр, который выдал разрешение на владение оружием, на это не обратил внимания. Нарколог тоже не заметил никаких странностей, хотя при обыске у убийцы нашли самодельную галлюциногенную настойку.
Сколько лет тюрьмы грозит казанскому стрелку?
Если подсудимого признают вменяемым, то ему грозит пожизненное заключение. Сейчас его взяли под стражу сроком на два месяца. Столько времени ориентировочно продлится судебно-психиатрическая экспертиза. При необходимости сроки ареста продлят, если экспертиза продлится дольше.
"В связи с его убеждённостью в правоте и обоснованности своих действий Галявиеву назначается мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля 2021 года. Очевидно, что обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью", – подчеркнул председательствующий судья на заседании.
СК возбудил уголовное дело против казанского стрелка по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Но оно может быть переквалифицировано в статью о совершении террористического акта. Этот вопрос будет решаться после детальной проверки, приводит слова зампрокурора Алексея Заики ФАН.
Пока идёт следствие, он пробудет в камере СИЗО до 11 июля. Его, по данным СМИ, привезут в Москву, чтобы провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского.
Предварительную психолого-психиатрическую экспертизу Галявиеву лично проводит Зураб Кекелидзе – главный внештатный психиатр Минздрава и директор центра им. В.П. Сербского в Москве.
Как сообщает телеграм-канал Baza, наркологическая экспертиза показала, что Ильназ напал на школу в трезвом состоянии. В анализах преступника не обнаружено следов наркотических веществ и алкоголя.
На допросе стало известно, что Галявиев приходил в школу за час до нападения, чтобы свериться с расписанием. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также подтвердил сам стрелок, сообщает МК. Вахтёрша заметила Галявиева и выгнала. Преступник дошёл до дома, немного подождал там, экипировался, сделал фотографии в маске и вернулся в гимназию уже в 09:26.
Известно, что в школе Галявиев установил и взорвал самодельную бомбу с поражающими элементами на первом этаже гимназии возле кабинета английского языка. Из гладкоствольного ружья Hatsan Escort 2017 года выпуска, которое было оформлено на него официально, бывший выпускник школы совершил не менее 17 выстрелов.
Целью Галявиева было желание "выразить свою исключительность и превосходство через убийства двух и более лиц", говорится в ходатайстве о заключении под стражу. Сообщников у него не было.
В его квартире провели обыски и обнаружили вещества для приготовления взрывчатки: селитру, алюминиевую пудру, сухое горючее и перекись водорода.
Опрошены более 75 человек, изучены видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, на которых зафиксирован момент совершения Галявиевым преступления, пишут РИА Новости.
Свой Telegram-канал Ильназ Галявиев создал всего за 20 минут до стрельбы в школе. Модераторы Telegram действовали быстро и заблокировали канал за призывы к насилию в течение часа после получения первых жалоб, но жалобы и подписчики появились там уже после того, как убийца был задержан полицией, сообщил основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров.
"На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку", – цитирует слова Дурова Regnum.
Дуров также добавил, что никакие меры не могут полностью защитить общество от агрессии одиночек-социопатов и призвал не начинать "охоту на ведьм" после трагедии.
Состояние 14 детей, находящихся на лечении в Детской республиканской больнице Татарстана, оценивается как стабильное. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Пятерых детей, которые были в реанимации в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, 12 мая доставили в Москву на лечение бортом МЧС. Также в столицу на лечение отправили четверых взрослых. Среди взрослых тяжёлых нет.
12 мая в Татарстане похоронили семерых детей и двоих учителей, погибших во время стрельбы в казанской гимназии № 175.
Читайте также в сюжете: Стрельба в школе в Казани
Комментарии