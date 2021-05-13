Четверг, 13 Май, 18:04

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,04
€ 89,85
23°


4913439 +8380
Обь
511см +6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Стрельба в школе в КазаниДень Победы-2021Майские каникулы-2021
Вопрос дня



Суд на казанским стрелком: сколько лет грозит Галявиеву и как идёт следствие?

, ИА "Амител"
Ильназ Галявиев вину признал, но при этом убеждён в своей правоте и обоснованности действий
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Суд в Казани арестовал на два месяца Ильназа Галявиева, расстрелявшего девять человек в гимназии № 175. О том, как продвигается следствие о массовом убийстве, что известно о самом стрелке и какой срок ему грозит, читайте на amiс.ru.

1
Как прошло заседание суда?

Заседание Советского районного суда должно было начаться в 13:00 12 мая. Но ещё до начала разбирательств 19-летний стрелок вёл себя неадекватно, мешая проведению следственных действий. Это подтвердила руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.

В итоге силовики доставили Ильназа Галявиева в здание суда только вечером в сопровождении троих конвоиров. К двум из них он был прикован наручниками. Лицо стрелка скрывала маска. Безопасность в здании суда обеспечивали бойцы ОМОНа.

Ильназу Галявиеву предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

"Свою вину подсудимый признал полностью, но в справедливости и обоснованности своих действий не сомневается", – приводит слова следователя Дмитрия Макаровского Kazanfirst.

На вопрос судьи, есть ли у него тяжёлые заболевания и инвалидность, Галявиев ответил отрицательно.

2
А как выяснили, что он всё же болен?

С начала 2021 года родственники начали замечать вспыльчивость и агрессию со стороны парня, об этом стало известно СК в ходе расследования. На учёте у психиатра и нарколога не состоял, но многократно обращался за медпомощью из-за сильных головных болей.

"Эта медицинская документация изъята. Кроме того, ещё в прошлом году в одном из медицинских учреждений республики ему был поставлен диагноз. Он свидетельствует о заболевании головного мозга", – сказала представитель СК Светлана Петренко.

Как пишут СМИ, несмотря на поражение головного мозга, Галявиев был признан годным к несению военной службы с незначительными ограничениями (категория Б-3). На воинском учёте состоял с 17 лет.

"Вести" отмечают, что психиатр, который выдал разрешение на владение оружием, на это не обратил внимания. Нарколог тоже не заметил никаких странностей, хотя при обыске у убийцы нашли самодельную галлюциногенную настойку.

3

Сколько лет тюрьмы грозит казанскому стрелку?

Если подсудимого признают вменяемым, то ему грозит пожизненное заключение. Сейчас его взяли под стражу сроком на два месяца. Столько времени ориентировочно продлится судебно-психиатрическая экспертиза. При необходимости сроки ареста продлят, если экспертиза продлится дольше.

"В связи с его убеждённостью в правоте и обоснованности своих действий Галявиеву назначается мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля 2021 года. Очевидно, что обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью", – подчеркнул председательствующий судья на заседании.

СК возбудил уголовное дело против казанского стрелка по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Но оно может быть переквалифицировано в статью о совершении террористического акта. Этот вопрос будет решаться после детальной проверки, приводит слова зампрокурора Алексея Заики ФАН.

4
Зачем нужна судебно-психиатрическая экспертиза?
Судебно-психиатрическая экспертиза необходима для определения психического здоровья. Она покажет – вменяем ли был стрелок в момент совершения преступления. Как пояснил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика, "расследование уголовных дел данной категории предусматривает безусловное проведение судебно-психиатрической экспертизы", пишет ТАСС.

Пока идёт следствие, он пробудет в камере СИЗО до 11 июля. Его, по данным СМИ, привезут в Москву, чтобы провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского.

Предварительную психолого-психиатрическую экспертизу Галявиеву лично проводит Зураб Кекелидзе – главный внештатный психиатр Минздрава и директор центра им. В.П. Сербского в Москве.

Как сообщает телеграм-канал Baza, наркологическая экспертиза показала, что Ильназ напал на школу в трезвом состоянии. В анализах преступника не обнаружено следов наркотических веществ и алкоголя.

5
Какие новые детали удалось выяснить следователям?
По уголовному делу назначено более 30 судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, взрывотехнические, физико-химические, баллистические, судебно-медицинские. Глава СК Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей в Казани. Сейчас все силы брошены на то, чтобы оперативно восстановить всю картину событий.

На допросе стало известно, что Галявиев приходил в школу за час до нападения, чтобы свериться с расписанием. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также подтвердил сам стрелок, сообщает МК. Вахтёрша заметила Галявиева и выгнала. Преступник дошёл до дома, немного подождал там, экипировался, сделал фотографии в маске и вернулся в гимназию уже в 09:26.

Известно, что в школе Галявиев установил и взорвал самодельную бомбу с поражающими элементами на первом этаже гимназии возле кабинета английского языка. Из гладкоствольного ружья Hatsan Escort 2017 года выпуска, которое было оформлено на него официально, бывший выпускник школы совершил не менее 17 выстрелов.

Целью Галявиева было желание "выразить свою исключительность и превосходство через убийства двух и более лиц", говорится в ходатайстве о заключении под стражу. Сообщников у него не было.

В его квартире провели обыски и обнаружили вещества для приготовления взрывчатки: селитру, алюминиевую пудру, сухое горючее и перекись водорода.

Опрошены более 75 человек, изучены видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, на которых зафиксирован момент совершения Галявиевым преступления, пишут РИА Новости.

6
Почему никто не отреагировал на его посты в Telegram-канале?

Свой Telegram-канал Ильназ Галявиев создал всего за 20 минут до стрельбы в школе. Модераторы Telegram действовали быстро и заблокировали канал за призывы к насилию в течение часа после получения первых жалоб, но жалобы и подписчики появились там уже после того, как убийца был задержан полицией, сообщил основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров.

"На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку", – цитирует слова Дурова Regnum.

Дуров также добавил, что никакие меры не могут полностью защитить общество от агрессии одиночек-социопатов и призвал не начинать "охоту на ведьм" после трагедии.

7
В каком состоянии пострадавшие?

Состояние 14 детей, находящихся на лечении в Детской республиканской больнице Татарстана, оценивается как стабильное. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Пятерых детей, которые были в реанимации в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, 12 мая доставили в Москву на лечение бортом МЧС. Также в столицу на лечение отправили четверых взрослых. Среди взрослых тяжёлых нет.

12 мая в Татарстане похоронили семерых детей и двоих учителей, погибших во время стрельбы в казанской гимназии № 175.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Стрельба в школе в Казани
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
17:55
Мужчина погиб во время заготовки леса в Алтайском крае 0
17:46
Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России 0
17:30
Экс-заведующую складом продуктов питания барнаульского детсада осудили за взятки 0
17:17
На детский туристический кешбэк в России выделят 5 млрд рублей 0
17:04
Суд на казанским стрелком: сколько лет грозит Галявиеву и как идёт следствие? 0
16:57
Минобрнауки отсудило у "Алтайвитаминов" почти 10 млн рублей 0
16:47
Крупные IT-компании хотят обязать открывать свои филиалы в России 2
16:36
Барнаульцы пожаловались на трудный проезд по мосту возле улицы Кутузова 0
16:24
Рост цен на продовольствие в России замедлился до 6,6% 6
16:12
Замдиректора и прораб строительной компании ответят за гибель рабочего в Барнауле 0
15:57
Двое мужчин ограбили ветерана в День Победы в Санкт-Петербурге 2
15:43
8380 случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:31
Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле 21
15:15
Эксперты подсчитали шансы россиян найти вторую половинку 3
15:03
Ладошки помощи: как мама-предприниматель из Рубцовска открыла центр коррекции развития 1
14:56
Барнаульский Ковш хотят застроить панельными домами 20
14:42
Десять случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
14:31
Переводы денег из России признали самыми выгодными в мире 1
14:15
Без перспектив. Жители небольшого алтайского посёлка попросили помощи у справороссов 6
14:05
Более 7,5 тысячи многодетных матерей на Алтае досрочно получают страховую пенсию 1
13:59
Назначен новый главный режиссёр Молодёжного театра Алтая 0
13:46
Паводковая ситуация на территории Барнаула остаётся стабильной 1
13:32
Названы самые желанные для переезда города России 22
13:16
Специалист "Алтайкрайэнерго" предстанет перед судом за крупную взятку 3
13:03
Каникулы в городе: "Магис Дети" открывает дневной летний лагерь 0
12:52
В Республике Алтай людям запретили отдыхать у озера 3
12:44
Алтайский фотограф вышел в финал конкурса Русского географического общества 4
12:33
Россиянина осудят за призыв убивать полицейских 9
12:15
К благоустройству ещё двух дворов приступили в Барнауле 7
12:02
Юные хоккеисты "Алтая" завоевали "серебро" на российском турнире при поддержке эсеров 2
11:51
Биолог связал заболеваемость коронавирусом с погодой 2
11:45
Алтайский край лидирует в рейтинге прозрачности закупок 2
11:27
На время турнира по гребле в Барнауле появится новая остановка для пригородных поездов 0
11:15
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 4
11:04
Эхо войны: сотрудники барнаульского "Ростелекома" озвучили фронтовые письма на радио 0
10:46
Зачинщик смертельной драки на Старом базаре рассказал свою версию произошедшего 11
10:31
250 сёл в Алтайском крае живут без мобильной связи 8
10:14
Россияне рассказали о своём отношении к инвестициям 1
10:03
Поиск зарубежных покупателей: в Барнауле пройдёт бесплатный семинар для бизнесменов 3
09:56
"Локомотив" завоевал Кубок России 0
09:47
Кандидат в депутаты Госдумы от "Новых людей" Сардана Авксентьева посетит Барнаул 7
09:32
На Алтае мужчина украл два телефона, чтобы продать их и спустить деньги на развлечения 0
09:15
Эксперт рассказал, как восстановить пропавшие данные с флешки 5
09:01
Стало известно, спортсмены из каких стран посетят барнаульский этап Кубка мира по гребле 7
08:45
Биолог назвала условие, при котором заболеваемость COVID-19 пойдёт на спад 7
08:29
Высотки в Южном, коттеджи во Власихе. 14 огромных участков для застройки нашли в Барнауле 38
08:16
Ужесточат ли оборот оружия после стрельбы в Казани и почему ничего не менялось раньше? 69
08:04
Бузова вошла в тройку музыкантов, вызывающих наибольшее доверие 19
07:51
Без оплаты – нет электричества: об отключениях должников начнут уведомлять через квитанции 0
07:35
Вход по пропуску и рюкзак на досмотр: как охраняют школьников в России и за рубежом 24
07:17
Доктор Мясников объяснил, когда можно есть сладкое и колбасу 4
07:02
Как доехать до гребного канала в Барнауле и почему туда не пустят на личном авто? 25
06:51
Чему посвящён праздник Ураза-байрам и как его будут отмечать в 2021 году? 1
06:39
На злобу дня. Мемы об отключении горячей воды 2
06:17
Мумии животных и 600 телевизоров. Куда сходить в "Музейную ночь" в Барнауле? 2
06:01
Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 13 мая 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.