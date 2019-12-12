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Откуда берутся новогодние елки на Алтае и как их спасают от "черных лесорубов"

, ИА "Амител"
В этом году более 400 елок уже пострадали от незаконной вырубки
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

Более 16 тысяч елей заготовили для жителей Алтайского края к Новому году. Уже совсем скоро по всему региону откроются елочные базары. А пока лесные красавицы ждут своего часа на специальных складах. Вместе со специалистами регионального управления лесами корреспонденты amic.ru побывали в этих помещениях, узнали в каких условиях их хранят и как защищают от незаконных рубок.

Ни одна здоровая елка не пострадала

В прохладном помещении склада барнаульского филиала компании "Алтайлес" сейчас хранятся около 600 елочек, которые уже вскоре украсят чьи-то квартиры. Их начали завозить еще с конца октября. До Нового года для продажи планируют подготовить две тысячи пихт.

Любителям живой природы переживать не стоит: лес от этого не страдает. В качестве новогодней елки продают верхушки хвойных деревьев, а также те деревья, которые пришлось убрать во время санитарных вырубок, пояснил журналистам Илья Журавлев, заместитель директора по общим вопросам КАУ "Алтайлес".

"У нас нет специальных делянок, на которых растят именно новогодние елки. Их заготавливают параллельно с основной рубкой насаждений. Также это нежизнеспособный подрост. Поэтому лесу не наносится никакого ущерба", – рассказал Илья Журавлев.

Заготовкой новогодних елей занимаются как сотрудники компании "Алтайлес", так и арендаторы лесных участков, которые заключили с властями соответствующий договор. К Новому году они уже заготовили около 6 тысяч деревьев, сообщили в Министерстве природы Алтайского края.

Кстати, пихту, которую будут продавать в Барнауле, привезут в наш город со всех уголков Алтайского края – из Тогула, Тягуна, Солтона, Залесова, Чарыша, Алтайского и Белокурихи. Помимо местных лесных красавиц на елочных базарах Барнаула будут продавать и елки, привезенные из соседних регионов, – Кемеровской области и Республики Алтай.

 

Срубил самовольно – нарушил

И все-таки перед Новым годом леса в Алтайском крае несут потери. Ущерб наносят так называемые "черные лесорубы", которые незаконно вырубают хвойные деревья, чтобы нажиться на интересе к новогодним елочкам.

Поэтому ежегодно с 1 ноября Минприроды Алтайского края издает приказ об особой охране хвойного молодняка. В этом году леса патрулирует 31 мобильная группа из 5-7 человек, среди которых сотрудники управления лесами и полиции. Каждый день они проезжают по основным местам, где могут незаконно рубить елки, и обследуют их. В особо криминогенных лесничествах, где чаще всего ловят "черных лесорубов", посты работают в круглосуточном режиме.

"В этом году в Горно-Колыванском лесничестве в районе Змеиногорска выявили шесть незаконных рубок. Общей сложностью заготовили 426 деревьев хвойных пород для новогодних праздников. По данным фактам должностные лица управления лесами направили заявление в полицию, ведется следствие", – рассказал Александр Хомутов, и.о. начальника отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах управления лесами Минприроды Алтайского края.

Суммарный ущерб лесному фонду от нарушителей составил 1,8 млн рублей. Как пояснил Хомутов, объем ущерба рассчитывается от длины самой елочки. Чем она выше – тем больше сумма ущерба. И это понятно, ведь чтобы вырастить дерево, должно пройти несколько лет.

В итоге за метровую ель ущерб лесному фонду составляет 3560 рублей, а нарушитель несет административную ответственность согласно статье 8.28 КоАП РФ. Если елка около двух метров – ущерб составляет более 5 тыс. рублей, и дело рассматривают уже по статье 260 УК РФ. Поэтому самовольно срубить елку нельзя – ждет крупный штраф и тюремный срок.

Предпочитают искусственные

Между тем в последние годы в Алтайском крае наблюдают спад интереса к живым новогодним елкам.

"Для сравнения: в прошлом году заготовлено 20 тыс. деревьев хвойных пород, а на сегодняшний день всего 8 тыс. Это в целом для Алтайского края. Цифра маленькая по сравнению с населением", – говорит Хомутов.

Люди предпочитают покупать искусственные елки. В первую очередь это связано с экономией. Ведь для многих проще один раз потратить деньги на елку и ставить ее несколько лет.

Где и когда купить елку в Барнауле

Елочные базары в Барнауле откроются только 15 декабря. Посмотреть, где будут работать торговые точки, можно на карте.

По данным мэрии, этой зимой в краевой столице планируют продать свыше 16 тыс. хвойных деревьев, цены начинаются от 600 рублей.

Но уже сейчас елку можно купить в компании "Алтайлес". Для этого нужно приехать к ним на склад в село Лебяжье. Цены на елочки здесь начинаются от 500 рублей.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

12.12.2019 08:10
- гость -

Знаем мы, что такое санитарные рубки от Алтайлеса! И "ученых" ваших купленных читали, которые говорят что весь лес надо вырубить.

Не кормите этих лесорубов!

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