Укрась елку. Новогодняя игра на amic.ru

Друзья! Уже давно на amic.ru не выходило игр. Признаемся, что мы сами соскучились по ним. Поэтому бросайте все и запускайте игру "Укрась елку". Сам бы гений Хидео Кодзима в нее поиграл.
Все просто – перед вами пять локаций, где мы скрыли несколько предметов, без которых сложно представить Новый год. Именно они должны украсить нашу праздничную елочку. Сможете найти их все? Сделайте так, чтобы елочка в этом году вам нравилась. Жмите на ссылку и играйте.
Так, у вас черный экран? К сожалению, наша игра доступна только на платформах Windows, Android и Linux. Но в будущем мы обязательно доработаем ее для всех устройств.
Комментарии
Сделайте так, чтобы елочка в этом году вам нравилась.
Это больше надо с правительства и президента требовать. Когда последний без соли доедаешь, настроение не праздничное и елочка нравится не может.
23.12.2019 11:34
- гость -
Опять тебе все виноваты. Типичный нытик. Соберись тряпка!
Росстат: почти у половины россиян хватает денег только на еду и одежду.
В России второй квартал подряд растет число семей, которым хватает денег только на покупку еды и одежды и у которых нет возможности приобретать товары длительного пользования.
По данным Росстата, по итогам первых шести месяцев текущего года почти 20 миллионов граждан России живут на доходы ниже прожиточного минимума. 26 процентов из них дети.
Согласно исследованию "Левада-центра", которое было проведено в июле, ежемесячный доход 40 процентов россиян меньше среднего субъективного порога бедности, который оценен респондентами в 12 с половиной тысяч рублей.
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Елочка мне нравится?!
23.12.2019 11:49
- гость -
У американской левады скоро под 100 % будет. Трудятся ребята, не покладая рук.