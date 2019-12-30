На корм лошадям и производство плит МДФ: в Барнауле будут собирать новогодние ели

Движение "Мусора.Больше.Нет" соберет новогодние елки после праздников на акции "Елки, палки, пять бизонов".
Первыми свою работу начнут пункты приема в гипермаркетах "Леруа Мерлен". Там елки можно будет оставить уже с 3 января 2020 года.
Затем присоединятся управляющие компании – с 8 января елку можно будет оставить на контейнерных площадкам в нескольких УК города.
18 января с 11:00 до 13:00 активисты движения "Мусора.Больше.Нет" примут елки еще на шести точках, организованных по городу.
Куда едут елки после акции и что с ними происходит?
- Конюшни.
Конноспортивный клуб "Карина" является партнером акции уже третий год. Еловая хвоя – хорошая витаминная подкормка для лошадей в зимний период, кони с удовольствием едят хвою и даже обгладывают кору стволов. Обычно привезенного объема им хватает до весны.
- Производство плит MDF.
ООО ЛХК "Алтайлес" доставит собранные елки на свое новое предприятие – Павловский деревообрабатывающий комбинат, где они будут использованы в технологическом процессе производства плит MDF.
Движение "Мусора.Больше.Нет" приглашает присоединиться к акции УК и ТСЖ. Что для этого нужно:
- Организовать на территории двора место для сбора елок с 8 до 20 января 2020 года.
- Связаться с координатором проекта (Екатерина, тел. 8-961-999-28-50) до 7 января и заявить о своем участии в проекте, выслать на карте места сбора точек, которые можно анонсировать.
- Проинформировать жителей домов о сборе елок и месте сбора елок на территории УК.
- Проинформировать свой персонал, дворников о сборе елок.
- Организовать вывоз елок на согласованную площадку в черте города (ул. Кулундинская). Если нет возможности вывоза, организаторы экологической акции постараются с этим помочь.
Первая акция прошла в январе 2018 года. Тогда было организовано три точки сбора. В результате собрали более 420 елок, все они отправились на подкормку лошадям. В 2019 году собрали 1970 елок, около 300 из них уехали в КСК "Карина", остальные – на изготовление щепы.
Движение "Мусора.Больше.Нет" стремится, чтобы елки, которые росли 10-15 лет, не отправлялись на полигон после праздников, а были еще как-то полезно использованы. 90% нашей мусорной корзины можно вторично использовать или отправлять в переработку. Елки – это всего лишь один пример, как можно обращаться с тем, что мы привыкли считать отходами.
Организаторы экологической акции выражают благодарность постоянным партнерам:
- отдел по охране окружающей среды г. Барнаула – за согласование точек сбора елок, площадки для хранения деревьев и помощь с транспортом;
- ООО ЛХК "Алтайлес" – за помощь с транспортом и возможность принять в переработку любое количество елок в 2020 году;
- КСК "Карина" и лично Ларису Кобяшеву за всестороннюю поддержку идеи и возможность принять елки в любое время;
- друзей из СМИ: интернет-сообщество Barnaul22, еженедельный журнал "Антенна-Телесемь", медиагруппу FM-Продакшн.
Комментарии
А где тот господин, что в прошлой новости денех за сданную ёлку хотел?