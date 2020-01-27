Мужчину с подозрением на коронавирус госпитализировали в Бурятии

36-летнего мужчину, прибывшего в Россию из стран Азии, госпитализировали в Улан-Удэ с подозрением на китайский коронавирус, сообщает пресс-служба Минздрава Бурятии.

Пациента определили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. У него взяли анализы, которые направили в вирусологическую лабораторию Новосибирска. Точный диагноз поставят, когда проведут все необходимые исследования.

"В ГБУЗ "РКИБ" обеспечена готовность к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, – уточнили в пресс-службе ведомства. – В ГБУЗ "РКИБ" в наличии 87 противочумных костюмов, 24000 масок, 5200 респираторов, обеспеченность противовирусными препаратами и дезинфицирующими средствами достаточная".

Отметим, что ранее с подозрением на новый коронавирус госпитализировали пассажиров самолетов в Хабаровске и Санкт-Петербурге. Опасения медиков не подтвердились.

Напомним, в Китае зафиксирована вспышка нового коронавируса, который вызывает пневмонию. Количество заболевших превысило две тысячи человек. От болезни умерло не менее 80 китайцев.