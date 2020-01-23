Заражение россиян новым коронавирусом не подтвердилось

Подозрения на коронавирус у двоих прилетевших из Китая в Санкт-Петербург людей не подтвердились, сообщает издание "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

"Состояние пациентов по-прежнему оценивается как средней тяжести, – заявили в ведомстве. – Нет клинических и лабораторных признаков, которые бы позволили подозревать коронавирус".

В то же время медики уточнили, что исследование биоматериала продолжается. Его проводит вирусологическая лаборатория.

РИА "Новости" сообщает, что по всей России на утро 23 января ни одного диагноза "коронавирус 2019-nCoV" не поставлено.

Между тем число заболевших в Китае продолжает расти. Как сообщает ТАСС, на 9:00 по московскому времени зафиксировано уже 617 случаев. 17 человек скончались.

Коронавирус нового типа уже распространился и в других странах. В Таиланде подтверждены три случая заболевания, в Южной Корее, США и Японии – по одному.

В связи с тем, что абсолютное большинство инфицированных либо проживают в городе Ухане, либо контактировали с его жителями, власти КНР приняли решение закрыть город на карантин. Въезд и выезд из него сейчас запрещен.