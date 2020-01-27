Ученые нашли источник распространения коронавируса в Китае

В 33 из 585 проб, взятых на рынке "Хуанань" в китайском городе Ухане, обнаружена вирусная нуклеиновая кислота нового типа коронавируса, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На основании этих результатов китайские ученые сделали вывод, что распространение инфекции началось именно с рынка. По их оценкам, с высокой долей вероятности заболевание связано с торговлей дикими животными, которых содержали в условиях антисанитарии.

Между тем число заболевших в Китае продолжает расти. На 27 января зафиксировано уже свыше двух тысяч случаев. Более 80 человек скончались.

Коронавирус нового типа уже распространился и в других странах. Официально подтверждены единичные случаи заболевания в Таиланде, Южной Корее, США и Японии.

В связи с тем, что абсолютное большинство инфицированных либо проживают в городе Ухане, либо контактировали с его жителями, власти КНР приняли решение закрыть город на карантин. Въезд и выезд из него сейчас запрещен. Рынок "Хуанань" не работает с 1 января 2020 года.