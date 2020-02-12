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Жители одного из домов Нефтеюганска выселили 15 китайцев

, ИА "Амител"
Все из-за боязни подхватить коронавирусом
Фото: kaluga.online

Фото: kaluga.online

Жители одного из многоквартирных домов Нефтеюганска добились выселения живущих по соседству граждан Китая. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на слова одного из жильцов дома.

Как передает очевидец, жильцы дома, видя в иностранцах потенциальную угрозу распространения коронавируса, сообщили о нежеланных соседях в Роспотребнадзор и правоохранительные органы. Мужчина уточнил, что пятнадцать китайцев  в сопровождении силовиков отправились с личными вещами на обследование в местное медицинское учреждение.

В отделе МВД по Нефтеюганску прокомментировали ситуацию. В полиции отмечают, что выселенные местными жителями иностранцы проблем с российским законом не имели, а по данным миграционной службы граждане КНР являются высококвалифицированными специалистами и работают в нефтесервисной организации "Свет Энергия".

Как сообщили журналистам в Нефтеюганской окружной больнице, опасных заболеваний у иностранцев выявлено не было.

На данный момент китайцы находятся в инфекционной больнице на двухнедельном карантине.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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