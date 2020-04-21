Эксперты оценили вероятность бума рождаемости из-за самоизоляции

Эксперты назвали бум рождаемости из-за самоизоляции маловероятным. Об этом сообщают "Известия".
По мнению завкафедры народонаселения МГУ Ирины Калабихиной, размышления на тему бума рождаемости излишни. По ее словам, в России люди планируют детей и используют средства контрацепции. Кроме того, если экономические потери в доходах будут ощутимыми, то рождение детей отложат до восстановления ситуации.
Главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин придерживается схожей позиции. По его мнению, все зависит от мер поддержки рождаемости от властей, а самоизоляция на рождаемость повлиять может слабо.
Эксперты отметили и то, что в детородном возрасте сейчас находится малочисленное поколение 1990-х годов. Поколение "нулевых" же только входит в него. При этом рождаемость может вырасти из-за большого количества молодых женщин и выдачи материнского капитала за рождение первого ребенка.
Как ранее сообщил amic.ru, 14 марта, до введения мер самоизоляции, зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина косвенно призвала поднимать рождаемость во время возможного карантина.
Комментарии
ну если только у "недалеких" людей, так как нормальные люди не будут заводить ребенка когда страна летит в нищету на всех парах
Встречай Родина к Новому году "детей пьяного ужина"
21.04.2020 12:45
- гость - Дети рождались и тогда когда шла война, фанат Водяновой. Разбаловали вас программами роди ребенка получи деньжонку, что вы свои пьяные посиделки не способны поменять на семейный быт, вот и на каждом углу поддерживаете тезисы, про нищету. Нищий духом ты персонаж
маргиналы всегда готовы
21.04.2020 12:58
- гость -
пятилетка без секса?
21.04.2020 13:06
- гость -
да кто их знает там
Можно подумать, рождаемость была низкой из-за того, что людям не хватало времени на секс. Наоборот, из-за финансового кризиса рождаемость упадет.
21.04.2020 12:53
- гость -
Дети рождались и тогда когда шла война, фанат Водяновой. Разбаловали вас программами роди ребенка получи деньжонку, что вы свои пьяные посиделки не способны поменять на семейный быт, вот и на каждом углу поддерживаете тезисы, про нищету. Нищий духом ты персонаж
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Все он правильно говорит. Это как раз алкаши и маргиналы не планируют рождаемость. А сознательные люди думают, в каких условиях этот ребенок будет жить. В нищите человек думает только о базовых потребностях, ему не до духовного развития. Это к словам о "нищих духом".
Интересно. чем надо думать, чтобы зачинать детей в период эпидемии абсолютно неизученной болезни. Тут обычный-то грипп в первом триместре что угодно может дать...
У меня реально не хватало времени и сил на секс. С работы прилетаешь в восьмом часу, ужин приготовила белье в стирку закинула, посуду помыла, пропылесосила... А надо и ребёнку время уделить. В двеннадцатом часу в душ и до подушки доползаешь. А в 6 вставать... Какой уж тут секс. Зато сейчас хорошо. Встала в 7-30. Приняла душ, кофе выпила, комп включила и уже как бы на работе. Когда рабочего аврала нет, все дела домашние переделала. Рабочий день закончила и я уже дома. Не надо на дорогу кучу времени тратить на дорогу и бессмысленные вечерние совещания. Естественно, что на телесные радости время остаётся. Правда, на рождаемость в нашей семье это не повлияет. Не хотим мы второго ребёнка