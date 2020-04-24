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В Алтайском крае показали, как берут пробы на коронавирус в Змеиногорске

, ИА "Амител"
За день эту процедуру прошли 450 человек, которые контактировали с зараженными

Снимки процедуры отбора проб на коронавирус в Змеиногорской ЦРБ опубликовала в своем аккаунте в Instagram газета "Змеиногорский вестник".

"Пробы – это мазки изо рта и носа. Их берут, на всякий случай, даже у тех, кто мельком общался с инфицированными, конечно, у всех членов семей, родных и друзей, – рассказали журналисты. – Каждая проба подписывается, тщательно пакуется, затем направляется в лаборатории Рубцовска и Барнаула".

Конечно же, одними пробами не ограничиваются. Людей помещают под медицинское наблюдение на 14 дней. После этого, если признаков заражения не выявлено, им разрешают контактировать с другими людьми в рамках стандартного для текущих реалий режима самоизоляции.

Напомним, Змеиногорский район вырвался на второе место в регионе по числу заражений коронавирусом после вспышки заболеваемости в одном из общежитий, в котором жили шахтеры. По итогам тестирования выявили 39 заболевших. Больше – только в Барнауле.

Накануне стало известно, что COVID-19 предварительно подтвердился еще у 50 человек, контактировавших с заболевшими сотрудниками рудника.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.04.2020 08:15
- гость -

Да, если так соблюдать меры предосторожности, то костюм мало чем поможет.

24.04.2020 08:39
- гость -

За пару дней Фролов эту процедуру (проверку на коронавирус) обещал устроить жителям на платной основе, а как клюнул петух в одно место так сразу прибежали люди в костюмах делать пробы? Население небольшое а эпидемия колоссальная по сравнению с Барнаулом за короткий промежуток времени. Как вам такое удалось то?! Таких людей не на доску почета надо вешать...и эта лживая врачиха про снимки "для себя" приплела, она вообще адекватная там? Закашмарили Змеиногорск.

24.04.2020 09:06
Злая гостья

Да, такая "защита" впечатляет. Вместо респиратора простая маска, после забора облаченная в костюм и с очками на лбу (!) стоит вплотную к человеку вообще без минимальной защиты (и с маской на подбородке). Вот как мне теперь это развидеть?! Люди, думайте о своей безопасности! Это не шуточки про "этакакгрипп".

24.04.2020 16:02
- гость -

Молодцы что проверили такое огромное кол-во жителей. А не попросили сидеть дома, изолироваться, и если появиться признаки болезни звонить.
Это очень правильное решение.

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