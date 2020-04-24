На картошку и пробежку. СПЧ просит разрешить россиянам гулять на майские праздники

Совет по правам человека (СПЧ) готовится направить в правительство ряд предложений, связанных с введенными ограничительными мерами. О намерениях СПЧ узнала газета "Коммерсантъ".

Одно из предложений – разрешить людям покидать дома, чтобы посадить картошку. "Впереди майские праздники, миллионы людей в эти дни сажают картошку, и для них это не развлечение, а способ прокормиться", – пояснил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Также готовится предложение о введении в Москве "зеленого пропуска" – разрешения на одиночные утренние пробежки и велопрогулки. По мнению членов совета, в этом случае риск заражения равен нулю. После апробации эту меру хотят распространить на все регионы России.

Член президиума совета Светлана Маковецкая предлагает дать право старшим по подъезду в многоквартирных домах составлять график прогулок для жильцов.