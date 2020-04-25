Еще шесть случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай

Еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Горном Алтае, информирует республиканский оперативный штаб. В общей сложности число зараженных в регионе достигло 21.

Новых заболевших выявили при плановом профилактическом обследовании рабочих строящегося частного объекта в урочище Ыдып в Турочакском районе. Напомним, первыми там заболели двое их коллег. На момент подтверждения результатов анализов они уже успели покинуть республику и отправиться домой в Томскую область.

Как писал amic.ru, 24 апреля в Республике Алтай заболевание подтвердили у 32-летнего жителя Горно-Алтайска, который ранее приехал из Москвы на личном автомобиле и находился на самоизоляции. Как сообщалось, заболевание у пациента проходит бессимптомно и было выявлено на десятый день во время очередного профилактического исследования.

Ранее, 23 апреля, в Республике Алтай COVID-19 диагностировали у пяти человек. Тогда заражение подтвердилось у двух жителей Горно-Алтайска, двух жителей Онгудайского района в селах Онгудай и Иня и еще одного вахтовика в Турочакском районе.