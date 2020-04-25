Депутат Госдумы заболел COVID-19

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заболел коронавирусом. Эту информацию он подтвердил в разговоре с журналистом РИА "Новости". По его словам, болезнь протекает с двусторонней пневмонией.

"Чувствую себя пока средне, так, лечусь. Лежу в больнице", – прояснил Калашников.

Народный избранник уточнил, что результаты анализов были отрицательными. Диагноз поставили только после того, как сделали компьютерную томографию. Парламентарий мог заразиться от своего водителя, у которого обнаружили COVID-19 неделей ранее.

Напомним, в России официально подтверждено 74 588 случаев заболевания, из них 5966 – за прошедшие сутки.