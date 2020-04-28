Ученые рассказали, когда закончится вспышка коронавируса в России

Сингапурские ученые проанализировали данные и установили, что вспышка коронавируса в России закончится в июле 2020 года, пишет РИА "Новости".

Из отчета следует, что к 20 мая распространение вируса в стране завершится на 97%, к 28 мая – на 99%, а финал произойдет 20 июля. Поворотный момент в борьбе с инфекцией, по мнению ученых, в России уже прошел.

Отмечается, что, по мнению исследователей, в Китае вспышка распространения коронавирусной инфекции завершилась. Произошло это 9 апреля.

В США ситуация с COVID-19 нормализуется к 27 августа, в Германии и Франции – 1 и 5 августа соответственно. Чуть позже – 14 августа – ситуация с коронавирусом завершится в Великобритании.