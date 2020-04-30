Правительство выделило 30 млрд рублей на поддержку обманутых дольщиков

Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков и еще 12 млрд – на поддержку строительных компаний. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам главы кабинета министров, выделить средства поручил президент Владимир Путин. 30 млрд рублей направят в Фонд защиты прав дольщиков, который займется завершением строительства проблемных объектов по всей стране.

Деньги, выделенные на поддержку застройщиков, передадут в АО "Дом.РФ".

"Нам важно, чтобы застройщики достроили дома, а люди получили ключи от своих квартир в срок", – сказал Мишустин.

Также премьер пообещал почти 600 миллионов рублей частным клиникам для бесплатного лечения людей старше 65 лет.

Ранее amic.ru пообщался с барнаульскими строительными компаниями и узнал у них, как много домов-долгостроев может появиться в городе из-за кризиса.