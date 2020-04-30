Правительство выделило 30 млрд рублей на поддержку обманутых дольщиков

Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков и еще 12 млрд – на поддержку строительных компаний. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.
По словам главы кабинета министров, выделить средства поручил президент Владимир Путин. 30 млрд рублей направят в Фонд защиты прав дольщиков, который займется завершением строительства проблемных объектов по всей стране.
Деньги, выделенные на поддержку застройщиков, передадут в АО "Дом.РФ".
"Нам важно, чтобы застройщики достроили дома, а люди получили ключи от своих квартир в срок", – сказал Мишустин.
Также премьер пообещал почти 600 миллионов рублей частным клиникам для бесплатного лечения людей старше 65 лет.
Ранее amic.ru пообщался с барнаульскими строительными компаниями и узнал у них, как много домов-долгостроев может появиться в городе из-за кризиса.
Комментарии
Прекрасно!!! 42,6 млрд. руб. опять попилят.
пообещал почти 600 миллионов рублей частным клиникам
а как же бесплатная медицина?????? а как же конституция?????
десятки миллиардов в поддержку своим олигархам и всего 600 миллионов жадным платным клиникам. и это во время роста зараженных, хотя нам то по фигу, у нас порог короновируса объявляют не врачи и не ученые, а путин и песков, когда скажут, что он закончился, так он закончится. УРА ТОВАРИЩИ!!!!!!!!
паду построю большой дом...но кину тысчу людей...патамучта денек нада)
отмажусь, ну там и же будет ооо как никак ограниченная ответственность)
а людям помогут
реально прикольно читать такие заметки
причину надо искоренять