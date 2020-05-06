Силуанов объяснил, почему россиянам не раздадут деньги во время пандемии COVID-19

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы раздать населению деньги во время пандемии COVID-19, если бы рубль являлся мировой резервной валютой. Об этом чиновник заявил в интервью газете "Ведомости".
"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей", – сказал министр.
Однако, по его мнению, в условиях пандемии государство должно помогать тем, кто действительно в этом нуждается, а "не соревноваться, кто больше потратит". Силуанов уточнил, что в первую очередь помощь требуется бизнесу для сохранения рабочих мест и людям, которые не могут оплатить жилье, кредиты и продукты питания.
Комментарии
Какому бизнесу? Каким людям?
Отзовитесь хоть один человек, которому нечем заплатить за квартиру и ему государство выделило на это деньги!!!!!!!
Проблема не в валюте, проблема в этом суслике.
Нет подтверждения что вы человек.
Это что такое? Совсем с ума сошли? Это оскорбление вообще-то
Ну правильно, если не ограничивать валютные спекуляции - смысла почти нет.
А если ввести тотальный валютный контроль... но на это суслик и красотка из ЦБ никогда не пойдут.
В стране, где решения принимает один человек, он и должен объяснять - почему не помогает населению как другие страны. Но этот хлопец отмалчивается, а спросить с него нельзя...
Зато на разгон облаков на майские в Москве 450 млн есть
Илон, тебе нужен суслик для запуска в космос?
6.05.2020 10:45
- гость -
Он не отмалчивается. Он четко пояснил почему... Лично я понял, что им самим мало! У них бизнес и за жилье им платить нечем.., а тут народ зажрал.., ой(!) заждался...
Полнейший бред, они просто враги
6.05.2020 10:54
Андрей
Они живут для себя любимых и жируют на деньги налогоплательщиков!
Однако, по его мнению, в условиях пандемии государство должно помогать тем, кто действительно в этом нуждается...
А кто в этом нуждается опять те у кого сарайчик затарен так и бабла стока что не на одну жизнь хватит?
США тем временем уже влили в экономику необеспеченные 2.5 трлн долларов и еще планируют влить в этом году как минимум три.
Почему им можно? 5500 миллиардов долларов за год!
Они за счет всего мира решают свои проблемы. Покупают реальные товары, сырье, бизнесы на ничем необеспеченные бумажки.
Разгоняют инфляцию доллара, обесценивают его, обесценивают свои долги.
А народ все продолжает молиться на доллар.
Не знаю как быть, не верю в будущее доллара. В будущее рубля еще более не верю.
Прикупил немного золота...
Апофигей блатного феодализма.
ответ истесанного АриЙЦА...!!!
Его речь напомнила:
Ты пацак, ты пацак и он пацак! А я — чатланин! И они — чатлане! Так что ты цак надень, и в пепелаце сиди, ясно?
Однако, по его мнению, в условиях пандемии государство должно помогать тем, кто действительно в этом нуждается
++++++++++++++
Одну особонуждающуюся краболовку даже внесли в список ,чей бизнес требует поддержки от Государства. Был скандал.
При этом она утверждала,что населению помогать - деньги на ветер.
Не дословно.
— Ну и зараза же ты, родной...
— Он хуже. Он просто кю!
Ну баксами раздайте. Я лично не против. У меня деньги закончились.
11:01
- гость -
Не знаю как быть, не верю в будущее доллара. В будущее рубля еще более не верю.
Прикупил немного золота...
Свидетели краха доллара подъехали.
В каком виде вы прикупили немного золота?
Силуан, тебя гнать оттуда поганой метлой в шею и вдоль телятины!
Бездари, которые сосут с нас деньги и кровь!
Т. Е. Опять помогут банкам и госкорпорациям (на их языке это бизнес),а народ пусть сосёт.....лапу.
Голосуйте за конституцию и В В П с его подельничками
Редкий случай, когда я согласен с Силуановым.
Лысая башка, дай пирожка
Спасибо деду за Победу
Да украли уже все давно. Не у Наили же отбирать
Я рубли не печатаю, значит ни за что платить не надо....
Чето у них нескладушки, так в марте с шиком пенсию досрочно выплатили, а теперь и во время не могут...
При чем тут печатный станок? В Германии его нет. Тем не менее она потратила на поддержку экономики и населения ( по 3 тыс. евро) 30 % своего ВВП. А Россия 1,2 % !!! Позор!
Суслик-суслик, суслик финансистый.
Чик-чирикай, суслик, по ветру...
Заблокировано, потому что назвал вещи своими именами....
11:47
Степан
При чем тут печатный станок? В Германии его нет. Тем не менее
Не надо равнять. У Германии 4.52% мирового ВВП, а у страны-бензоколонки 1.77%
"должно помогать тем, кто действительно в этом нуждается" ....я так понмиаю наждаются у нас в основном такие как он и остальная верхушка. Ниче нового. воры в законе, по телеку каждый день.
Это он что вообще изрек? Вам не кажется, что они все из одной палаты?