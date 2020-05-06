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Силуанов объяснил, почему россиянам не раздадут деньги во время пандемии COVID-19

, ИА "Амител"
Проблема оказалась в самой валюте
Фото: infox.ru

Фото: infox.ru

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы раздать населению деньги во время пандемии COVID-19, если бы рубль являлся мировой резервной валютой. Об этом чиновник заявил в интервью газете "Ведомости".

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей", – сказал министр.

Однако, по его мнению, в условиях пандемии государство должно помогать тем, кто действительно в этом нуждается, а "не соревноваться, кто больше потратит". Силуанов уточнил, что в первую очередь помощь требуется бизнесу для сохранения рабочих мест и людям, которые не могут оплатить жилье, кредиты и продукты питания.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.05.2020 10:34
- гость -

Какому бизнесу? Каким людям?
Отзовитесь хоть один человек, которому нечем заплатить за квартиру и ему государство выделило на это деньги!!!!!!!

6.05.2020 10:36
- гость -

Проблема не в валюте, проблема в этом суслике.

6.05.2020 10:40
Filin

Нет подтверждения что вы человек.

Это что такое? Совсем с ума сошли? Это оскорбление вообще-то

6.05.2020 10:41
- гость -

Ну правильно, если не ограничивать валютные спекуляции - смысла почти нет.
А если ввести тотальный валютный контроль... но на это суслик и красотка из ЦБ никогда не пойдут.

6.05.2020 10:45
- гость -

В стране, где решения принимает один человек, он и должен объяснять - почему не помогает населению как другие страны. Но этот хлопец отмалчивается, а спросить с него нельзя...

6.05.2020 10:46
- гость -

Зато на разгон облаков на майские в Москве 450 млн есть

6.05.2020 10:47
- гость -

Илон, тебе нужен суслик для запуска в космос?

6.05.2020 10:51
- гость -


6.05.2020 10:45
- гость -
Он не отмалчивается. Он четко пояснил почему... Лично я понял, что им самим мало! У них бизнес и за жилье им платить нечем.., а тут народ зажрал.., ой(!) заждался...

6.05.2020 10:54
Андрей

Полнейший бред, они просто враги

6.05.2020 10:58
- гость -


6.05.2020 10:54
Андрей
Они живут для себя любимых и жируют на деньги налогоплательщиков!

6.05.2020 11:01
месный

Однако, по его мнению, в условиях пандемии государство должно помогать тем, кто действительно в этом нуждается...

А кто в этом нуждается опять те у кого сарайчик затарен так и бабла стока что не на одну жизнь хватит?

6.05.2020 11:01
- гость -

США тем временем уже влили в экономику необеспеченные 2.5 трлн долларов и еще планируют влить в этом году как минимум три.
Почему им можно? 5500 миллиардов долларов за год!
Они за счет всего мира решают свои проблемы. Покупают реальные товары, сырье, бизнесы на ничем необеспеченные бумажки.
Разгоняют инфляцию доллара, обесценивают его, обесценивают свои долги.
А народ все продолжает молиться на доллар.
Не знаю как быть, не верю в будущее доллара. В будущее рубля еще более не верю.
Прикупил немного золота...

6.05.2020 11:04
- гость -

Апофигей блатного феодализма.

6.05.2020 11:05
- гость -

ответ истесанного АриЙЦА...!!!

6.05.2020 11:09
- гость -

Его речь напомнила:
Ты пацак, ты пацак и он пацак! А я — чатланин! И они — чатлане! Так что ты цак надень, и в пепелаце сиди, ясно?

6.05.2020 11:09
CALIBR

Однако, по его мнению, в условиях пандемии государство должно помогать тем, кто действительно в этом нуждается
++++++++++++++
Одну особонуждающуюся краболовку даже внесли в список ,чей бизнес требует поддержки от Государства. Был скандал.
При этом она утверждала,что населению помогать - деньги на ветер.
Не дословно.

6.05.2020 11:10
- гость -

— Ну и зараза же ты, родной...
— Он хуже. Он просто кю!

6.05.2020 11:20
- гость -

Ну баксами раздайте. Я лично не против. У меня деньги закончились.

6.05.2020 11:21
- гость -

11:01
- гость -
Не знаю как быть, не верю в будущее доллара. В будущее рубля еще более не верю.
Прикупил немного золота...

Свидетели краха доллара подъехали.
В каком виде вы прикупили немного золота?

6.05.2020 11:21
- гость -

Силуан, тебя гнать оттуда поганой метлой в шею и вдоль телятины!
Бездари, которые сосут с нас деньги и кровь!

6.05.2020 11:26
- гость -

Т. Е. Опять помогут банкам и госкорпорациям (на их языке это бизнес),а народ пусть сосёт.....лапу.
Голосуйте за конституцию и В В П с его подельничками

6.05.2020 11:29
- гость -

Редкий случай, когда я согласен с Силуановым.

6.05.2020 11:31
- гость -

Лысая башка, дай пирожка

6.05.2020 11:32
- гость -

Спасибо деду за Победу

6.05.2020 11:34
гость

Да украли уже все давно. Не у Наили же отбирать

6.05.2020 11:37
- гость -

Я рубли не печатаю, значит ни за что платить не надо....

6.05.2020 11:46
- гость -

Чето у них нескладушки, так в марте с шиком пенсию досрочно выплатили, а теперь и во время не могут...

6.05.2020 11:47
Степан

При чем тут печатный станок? В Германии его нет. Тем не менее она потратила на поддержку экономики и населения ( по 3 тыс. евро) 30 % своего ВВП. А Россия 1,2 % !!! Позор!

6.05.2020 11:50
- гость -

Суслик-суслик, суслик финансистый.
Чик-чирикай, суслик, по ветру...

6.05.2020 11:55
- гость -

Заблокировано, потому что назвал вещи своими именами....

6.05.2020 12:06
- гость -

11:47
Степан
При чем тут печатный станок? В Германии его нет. Тем не менее

Не надо равнять. У Германии 4.52% мирового ВВП, а у страны-бензоколонки 1.77%

6.05.2020 12:37
krash

"должно помогать тем, кто действительно в этом нуждается" ....я так понмиаю наждаются у нас в основном такие как он и остальная верхушка. Ниче нового. воры в законе, по телеку каждый день.

6.05.2020 12:41
- гость -

Это он что вообще изрек? Вам не кажется, что они все из одной палаты?

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