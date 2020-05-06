Масочный режим могут ввести во всех регионах России

Во всех регионах России могут ввести масочный режим. Такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с COVID-19, сообщает "Ъ".
Отметим, масочный режим уже ввели в Нижегородской, Тульской и Тюменской областях, а также в Подмосковье и Забайкалье. Кроме того, ношение масок стало обязательным в Пензенской и Свердловской областях. В других регионах страны эта мера пока действует как рекомендательная.
Как уже сообщал amic.ru, в России созданы многомиллионные запасы защитных масок. Их должно хватить на срок от двух недель до нескольких месяцев.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал рекомендации МЧС, в которых было заявлено о бесполезности ношения масок на улице. Политик назвал такие советы неправильными и ошибочными, а также заявил, что рекомендовать не носить маски "глупо и даже преступно".
Комментарии
А маски бесплатно выдавать будут? Не совсем ли чиновники обнаглели?
Давно пора!!!
В магазинах сделайте обязательным, а на улице то зачем?
А не пошли бы чиновники со своими указами.., читать плакаты на заборе!
Какие запасы?! В аптеке висит надпись- Масок нет....
Друзья голума производят маски, продают их за бугор и распихивают по аптекам за огромные бабки, сейчас введут обязательный режим плюс штраф за нарушение. Но блин при этом еще не во все аптеки их завезли) Эта власть гениальна, так стричь бабло с населения со всех сторон это что то невероятное. Даже в Китае раздавали маски, я про помощь в остальных странах молчу вообще.
Правительство не хочет раздавать деньги людям! Раздавайте тогда маски! Почему вся "забота" о гражданах за счет самих же граждан! Потом правительство похвалит само себя за хорошую работу!
Да сшейте вы себе маску. Дело десяти минут!!!!
в России созданы многомиллионные запасы защитных масок.
И где они все?
Какие вам маски? все маски в италии, сша, сербии. А вы трусы на нос одевайте.
Маски сначала поставьте в аптеки, а уж потом вводите обязательное ношение масок!!!
Требуется пополнение бюджета на штрафах, вот и придумывают как бы с народа денег содрать и попутно бизнес нужных людей поднять! Народ терпит, вот и измываются над ним.
"Как уже сообщал amic.ru, в России созданы многомиллионные запасы защитных масок. Их должно хватить на срок от двух недель до нескольких месяцев."
Амик, вы или тролли, или цифр не понимаете.
28 миллионов масок на 140 миллионов человек - это одна маска на пятерых человек.
Как одну маску пятерым носить несколько месяцев? Что за феерический бред?
Осталось сделать так,чтобы маски с вертолётов разбрасывались гражданам и гражданкам вместо денег. Это будет прок от власти.
Некоторые,особо просвещённые в своём невежестве .деятели предлагают шить самим.
Де/билизм процветает,однако.
* продавать маски своему населению в период пандемии ,всё равно что билеты в бомбоубежище в войну.
Что то в действиях нашей власти напоминает:
— Они будут на карачках ползать, а мы на них плевать!
— А зачем?
— Как зачем? Удовольствие получать.
— А какое в этом удовольствие?
— Молодой ещё...
Из того же фильма...
Пацаки! Почему не в намордниках? Приказ господина ПЖ — всем пацакам надеть намордники. И радоваться.
6.05.2020 10:48
Мадам
Мадам, русским языком ведь сказано где они - в запасах.
Че вцепились в эти маски? на кой они нужны? Пусть истеричные их таскают, а всем навязывать это уже не смешно. Статистика такова что вся эта пандемия большая афера. Померли единицы и навряд ли от вируса, там такой букет уже был что не помереть было не возможно. Остальные лучше чем грипп переносят, а нам тут маски хотят ввязать. Пусть по Ленинскому полиционеры ходят в масках тройками, на фоне пусть мер пробежит в маске а за ним в костюмах дизинфекция пройдет. Снимите все на видео, покажите и успокойтесь на этом.
6.05.2020 11:18
- гость -
Че вцепились в эти маски? на кой они нужны? Пусть истеричные их таскают, а всем навязывать это уже не смешно. Статистика такова что вся эта пандемия большая афера.
Вирусу наплевать верите вы в него или нет. Руководство всех стран глупцы ведущие свои страны к разорению. Вопрос, а что вы делаете на Амике, с вашей прозорливостью надо управлять миром.
@ Правительство сняло запрет на вывоз медицинских масок из РФ
Мораторий на вывоз масок, некоторых респираторов и других медицинских изделий власти ввели 4 марта. Исключением стала гуманитарная помощь другим странам. По словам главы Минпромторга, производство масок достигло 8 млн штук в сутки @
6.05.2020 11:23
Я
Чиновникам надо показать, что они работают на благо народа. Вот и придумывают всячину. Но мне лично кажется, что их гнать надо...
Прут нам доминиканок,башкиров,москалей.. К Дню Победы из логова мирового фашизма свежечка припёрли
А несчастное местное население загоняют по хатам, ни оказывая ни какой помощи
Чтобы не возникло перепроизводство масок, необходимо обязать всех покупать эти маски. Капитализм...
Главное не здоровье народа, ведь как-то, с горем пополам, обходились до этого и без масок, главное, чтобы кто шьет маски не разорился..
Расскажите мне, медику с красным дипломом и сорокалетним стажем, про пользу масок на улице. Я хоть посмеюсь.
6.05.2020 12:01
медик А смешно ли вам будет когда вы "с красным дипломом и сорокалетним стажем" будете бегать по улице в маске под страхом того что вас оштрафуют?! Смеяться тоже будете?
6.05.2020 12:14
- гость -
А причем тут бегать? Человек говорит о практической стороне вопроса.
А насчет бегать... народ любит терпеть произвол властей
6.05.2020 12:01
медик
Расскажите мне, медику с красным дипломом и сорокалетним стажем, про пользу масок на улице. Я хоть посмеюсь.
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Из-за вас смешливых будем сидеть в эпидемии неизвестно сколько. А китайцы не смеялись и красными дипломами не трясли, носили маски и прекратили у себя распространение. Так что сорокалетний стаж ни о чём.
6.05.2020 11:27
- гость -
6.05.2020 11:23
Я
Чиновникам надо показать, что они работают на благо народа. Вот и придумывают всячину. Но мне лично кажется, что их гнать надо...
У вас есть кандидаты на их замену? Только не надо говорить, что это вы, ваши друзья, родственники и лучших управленец всех времён и народов господин Навальный
6.05.2020 12:01
медик
Польза масок одна - ПРИБЫЛЬ от их продаж! Мое мнение, что в этом бизнесе замешаны высокопоставленные люди. Так же, прибыль от штрафов за отказ носить (покупать) маски!
в России созданы многомиллионные запасы защитных масок. Их должно хватить на срок от двух недель до нескольких месяцев
Где раздавать будут?
6.05.2020 12:18
- гость -
Хожу без маски и ничего, живой и здоровый! Не собираюсь верить в чиновничий бред о пользе масок и очень опасном вирусе!
маска защищает 2 часа от 60-80% микроорганизмаов, потом она бесполезна.
если снял и надел - выбрось, толку больше не будет... нужно новую...
Лучше иметь красную рожу и синий диплом, чем красный диплом и синюю рожу!
6.05.2020 12:25
- гость -
А еще лучше иметь мозги и полностью отказаться от просмотра первых каналов. Практика показывает что психологически человек здоровее.
А у меня в маске потеют очки, и я ничего не вижу. Пойду по улице через переход - и меня машина задавит... от чего лучше помереть, интересно, и в чём - в маске или в очках
Мадам! Если у Вас запотевают очки, значит маска не достаточно прилегает к лицу и часть выдыхаемого воздуха прорывается под очки!
Да медик как человек наверное не очень, перед носом нам тут потрес красным дипломом и стажем, при этом ехидно смеясь, но так то он надо признать прав.
Уже маски появились в аптеках по 36 руб.
6.05.2020 12:25
- гость -
маска защищает 2 часа от 60-80% микроорганизмаов, потом она бесполезна.
если снял и надел - выбрось,
Это вы про одноразовые маски или про те, что сами из трусов и т.п. шьют?
6.05.2020 12:55
Гость
Уже маски появились в аптеках по 36 руб.
По три шт. в пакетике как раньше или по одной уже?
Как доктор медицинских наук, профессор кислых щей, со стажем, с двумя красными дипломами, кореш Британских ученых, приказываю никого не слушать, а носить маски надо, а то скучно без них. Нынче очень модные маски медиков с красными дипломами и сорокалетним стажем...
@@, )
-А как вы выглядите!
-Не волнуйтесь, вы узнаете меня сразу, я буду в маске доктора медицинских наук а в руках у меня будет красный диплом!
12:55 Гость @ маски появились в аптеках по 36 руб @
@Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
В сообщении сказано, что одна маска будет продаваться за 30 рублей, одна пара перчаток — за 20. Набор из маски и перчаток стоит 50 рублей.@
13:16- гость - Не волнуйтесь, вы узнаете меня сразу, я буду в маске доктора медицинских наук, а в руках у меня будет красный диплом и сорокалетний стаж. Это принципиально ))
Вы можете купить маску доктора медицинских наук, вы можете купить красный диплом, но сороколетний стаж не купишь ни за какие деньги!!!
13:29 - гость -
Спасибо, что понимаете...))
Чтобы два раза не вставать ))
@Трамп объявил, что группа по борьбе с коронавирусом в США прекращает работу
Вместо нее Белый дом создаст другую группу, которая займется вопросами восстановления экономики страны. Объясняя причины такого решения, Трамп сказал, что нельзя полностью закрыть Штаты на ближайшие пять лет. @
Мадам! Если у Вас запотевают очки, значит маска не достаточно прилегает к лицу и часть выдыхаемого воздуха прорывается под очки!
Вместо того, чтобы бред писать, попробуйте одноразовую маску к лицу прилепить так, чтобы выдыхаемый воздух не прорывался под очки.