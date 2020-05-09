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Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом

, ИА "Амител"
Люди, которые не носят головной убор, сильнее рискуют подхватить инфекцию
Фото: unspalsh.com

Фото: unspalsh.com

Доктор медицинских наук, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал в интервью Пятому каналу, что заразиться коронавирусной инфекцией можно через волосы.

Эксперт отметил, что люди часто забывают об опасности заразиться подобным способом. При этом вирус может сохраняться на волосах до трех суток. Чтобы избежать рисков, профессор советует носить головной убор.

Ранее Альтштейн предупредил о рисках заражения коронавирусом дома. По словам специалиста, инфекцию можно подхватить через еду или воду. Чтобы этого избежать, вирусолог советует использовать кипяченую воду, проводить термическую обработку пищи и тщательно мыть фрукты и овощи. Однако, в целом, вероятность заражения таким способом низкая, считает эксперт.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

9.05.2020 07:29
- гость -

И тут профессора понесло)))

9.05.2020 07:33
- гость -

Ин ересно, что он курит, или на какой основе у него антисептик,

9.05.2020 08:04
CALIBR

Пахнущая кирзой портянка "если надо повторимов" ,обмотанная вокруг кастрюли - тоже прекрасно защищает от коронавируса.

9.05.2020 08:22
Ну всё

Все. Я напуган. Покупаю ХХХХХХХL презерватив. Напяливаю и хожу где хочу.

9.05.2020 08:46
- гость -

И трусы надо обязательно носить. А то, мало ли чего может ветром надуть.

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