Доктор медицинских наук, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал в интервью Пятому каналу, что заразиться коронавирусной инфекцией можно через волосы.

Эксперт отметил, что люди часто забывают об опасности заразиться подобным способом. При этом вирус может сохраняться на волосах до трех суток. Чтобы избежать рисков, профессор советует носить головной убор.

Ранее Альтштейн предупредил о рисках заражения коронавирусом дома. По словам специалиста, инфекцию можно подхватить через еду или воду. Чтобы этого избежать, вирусолог советует использовать кипяченую воду, проводить термическую обработку пищи и тщательно мыть фрукты и овощи. Однако, в целом, вероятность заражения таким способом низкая, считает эксперт.