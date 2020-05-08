Из-за кризиса половина российских застройщиков могут не сдать в срок возводимые жилые комплексы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на опрос Института развития строительной отрасли.

В исследовании приняли участие более 230 строительных компаний из 60 регионов страны. Около половины девелоперов сообщили, что существует значительный риск отложить даты сдачи домов. Почти 80% респондентов отметили снижение спроса на жильё, а 50% — замедление темпов строительства.

По оценке Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) сдвиг сроков затронет около 600 тысяч российских дольщиков. Аналитики подтвердили прогнозы Института — по их данным около 60% застройщиков не смогут сдать дома в обусловленные даты.

Директор РАСК Николай Алексеенко рассказал изданию, что задержки ввода новостроек в эксплуатацию обусловлены режимом самоизоляции. Падение объемов продаж привело к уменьшению денежных потоков и замедлению строительства. По мнению Алексеенко, полное приостановление строек в некоторых регионах страны уже является причиной для сдвига дат сдачи жилья.

Как ранее сообщил amic.ru, премьер-министр Михаил Мишустин подписал законопроект о выделении средств для поддержки застройщиков и дольщиков. 12 млрд рублей будет направлено на поддержку строительных компаний, а 30 млрд рублей — на защиту прав обманутых дольщиков. Последние будут использоваться для завершения строительства жилья по всей стране.