Закрытые в России из-за пандемии COVID-19 магазины одежды и обуви смогут возобновить работу уже на первом этапе снятия ограничений, заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью для сайта стопкоронавирус.рф.

По ее словам, площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров. Кроме того, специалист подчеркнула, что в торговых точках должны быть организованы условия для соблюдения дистанции между покупателями.

Ранее Роспотребнадзор анонсировал план поэтапного снятия ограничений в стране. Так, первый этап предусматривал возможность занятий спортом на улице. Второй этап будет допускать прогулки, а также начало работы образовательных организаций и точек торговли. На третьем этапе откроют парки и скверы с учетом соблюдения дистанции.