Закрытые в России из-за пандемии COVID-19 магазины одежды и обуви смогут возобновить работу уже на первом этапе снятия ограничений, заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью для сайта стопкоронавирус.рф.
По ее словам, площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров. Кроме того, специалист подчеркнула, что в торговых точках должны быть организованы условия для соблюдения дистанции между покупателями.
Ранее Роспотребнадзор анонсировал план поэтапного снятия ограничений в стране. Так, первый этап предусматривал возможность занятий спортом на улице. Второй этап будет допускать прогулки, а также начало работы образовательных организаций и точек торговли. На третьем этапе откроют парки и скверы с учетом соблюдения дистанции.
Комментарии
можно подумать, за одеждой очереди, как за продуктами вечером после работы - две кассы из 4 работают, дистанцию никто не соблюдает. ну и где опаснее в таком случае??
Мне тоже этот цирк непонятен. В продуктовых магазинах никто не соблюдает дистанцию. В спину друг другу дышат. Хоть дрыном отгоняй. В магазинах, торгующих непродовольственными товарами такого явно не будет. Там два человека в час если зайдут - уже хорошо.
3 дня назад в Марии-Ра на Ленина 106 вечером работала одна касса, очередь примерно 7-8 человек.
К чести кассира, он [парень] работал быстро, я стоял менее 5 минут.
Но все равно. При 4 кассах работала одна с созданием очереди - это не правильно.
В масках в очереди был я и еще один человек. Все другие смелые.
Демонстрация очередной дури! Ну не можем мы по-другому...
Все просто, мы особенные - думаем одно, говорим другое, делаем третье.