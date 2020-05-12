Мэр Новороссийска Игорь Дяченко уволил одного из своих заместителей — Екатерину Демченко, курирующую вопросы перспективного развития, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, экологии, муниципального контроля.

"Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города и не имеют права допускать поведение, подрывающее авторитет власти", — цитирует Дяченко пресс-служба мэрии.

Ранее в местных новостных пабликах опубликовали ролик, на котором видно, как Демченко в компании друзей отдыхает на пикнике.

Как уже сообщал amic.ru, ранее депутаты Онгудайского райсовета в разгар пандемии приняли решение об отставке главы района Андрея Мунатова. Именно в этом муниципалитете обнаружили первый в Республике Алтай случай COVID-19. Позже суд признал решение депутатов незаконным и отменил его.