Сильный иммунитет к COVID-19 формируется только у 7-8% переболевших. Нередко самая крепкая защита появляется у людей, которые перенесли заболевание в тяжелой форме, пишет РИА "Новости" со ссылкой на доктора биологических наук Анчу Баранову.

"У нас есть люди, которые переболели, у них была температура и кашель, но у них нет антител к коронавирусу (таких пациентов около 7-8%). Это значит, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус. В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у таких переболевших нет иммунитета к COVID-19", – рассказала Баранова.

Биолог уточнила, что знания о том, как развивается COVID и иммунитет к нему, были получены китайскими учеными.