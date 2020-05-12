Сильный иммунитет к COVID-19 формируется только у 7-8% переболевших. Нередко самая крепкая защита появляется у людей, которые перенесли заболевание в тяжелой форме, пишет РИА "Новости" со ссылкой на доктора биологических наук Анчу Баранову.
"У нас есть люди, которые переболели, у них была температура и кашель, но у них нет антител к коронавирусу (таких пациентов около 7-8%). Это значит, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус. В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у таких переболевших нет иммунитета к COVID-19", – рассказала Баранова.
Биолог уточнила, что знания о том, как развивается COVID и иммунитет к нему, были получены китайскими учеными.
Комментарии
так что о каком коллективном иммунитете говорят все противники масок?
Да нет будет к нему никакого коллективного иммунитета, так же как коллективный иммунитет не вырабатывается к гриппу. Говорят просто для успокоения населения.
А ще пох. От палёной водки отравится выше вероятность, чем от ихнего коронавируса.
------
в 2018 году в России от употребления алкоголя умерли 46 тыс.
Биолог объяснила, как формируется иммунитет к COVID-19 - это примерно тоже самое что сантехник объяснил как управлять самолётом.
Редакция, слышали о такой специализации как вирусолог ?
и это все при том, что когда кто-то болеет - болеет вся семья?
Для 15:09 и иже с ним : смерть от палёнки на совести самого алкаша , а заразиться короной может абсолютно любой , не зависимо от желания .Ещё и медикам придётся работать постоянно в этой "броне ", но эгоистам на это наплевать .
В своё время родители выписывали газету "На земле Косихинской".
Недорого и программа телепередач на неделю на все 4 канала есть.
Так вот там статьи были в разы интереснее написаны чем тутА.
Такое ощущение, что некто ковыряется в интернет, ищет какую-нибудь утку, добавляет две буквы и копистит её сюда.
Вот скажите, пожалуйста, о чём эта "заметка на столбе"?