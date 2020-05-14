Очередной самолет с российскими туристами вылетит из Таиланда 18 мая в 9:35 по местному времени. Об этом сообщает Telegram-канал "Госуслуги: Бангкок – РФ".
Рейс SDM6696 полетит по маршруту: Пхукет – Бангкок – Владивосток – Новосибирск – Москва. Он доставит в Россию жителей Алтайского, Приморского, Хабаровского, Красноярского краев, Новосибирской, Томской, Калининградской, Кемеровской и Омской областей.
В данный момент на самолет зарегистрировался 201 человек. Открыта дополнительная регистрация для жителей Магаданской, Амурской, Сахалинской областей, Камчатки, Бурятии, Якутии и Чукотки. Регистрация на вывозные рейсы проводится через портал "Госуслуги".
Ранее стало известно, что в Алтайский край из-за рубежа за последние две недели вернулись 312 туристов. Из Монголии – 86 человек (27,56%), из Китая – 46 (14,74%), Вьетнама – 20 (6,41%), Германии – 20 (6,41%) и Казахстана – 19 (6,09%).
Комментарии
Всех патайских лиц с низкой социальной отвественностью вывезли?
Их там сколько еще???
Это точно туристы? Или варанги?
Фаранги
Что Вам туристы не нравятся? Сколько вируса Вам завезли из Таиланда и Вьетнама? Пока только с Москвы и прочей европейской части России.
Странный подход к карантинным мероприятиям. За границу к носителям короновируса можно, несмотря на то, что первичные заражения именно от туристов, а из квартиры выйти просто так нельзя. Это порождает абсолютное недоверие к власти...