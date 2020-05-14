Очередной самолет с российскими туристами вылетит из Таиланда 18 мая в 9:35 по местному времени. Об этом сообщает Telegram-канал "Госуслуги: Бангкок – РФ".

Рейс SDM6696 полетит по маршруту: Пхукет – Бангкок – Владивосток – Новосибирск – Москва. Он доставит в Россию жителей Алтайского, Приморского, Хабаровского, Красноярского краев, Новосибирской, Томской, Калининградской, Кемеровской и Омской областей.

В данный момент на самолет зарегистрировался 201 человек. Открыта дополнительная регистрация для жителей Магаданской, Амурской, Сахалинской областей, Камчатки, Бурятии, Якутии и Чукотки. Регистрация на вывозные рейсы проводится через портал "Госуслуги".

Ранее стало известно, что в Алтайский край из-за рубежа за последние две недели вернулись 312 туристов. Из Монголии – 86 человек (27,56%), из Китая – 46 (14,74%), Вьетнама – 20 (6,41%), Германии – 20 (6,41%) и Казахстана – 19 (6,09%).